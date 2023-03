稜鏡2.0？媒體揭美國蒐集境內情報「無冕調查員」徑直訪問任何人

美媒3月6日引述其所取閱得到的大量內部文件稱,美國土安全部多年來都在執行一個幾乎不為人知「公開的人類情報收集計劃」(Overt Human Intelligence Collection Program),調查員可訪問任何在美人士,做法甚有爭議之處。



美國《政治報》3月6日稱,國土安全部(Department of Homeland Security)情報及分析辦公室(Office of Intelligence and Analysis)執行有關計劃,並透過它來收集對美國有威脅的訊息,包括跨國販毒以及有組織犯罪。

內文稱,計劃項下,職員可與美國境內幾乎任何人面談。這包括被關押在移民拘留中心、地方監獄和聯邦監獄的人。

圖為美國一監獄內部情況。(Getty Images)

職員憂犯法 計劃叫停

職員其實須表明是在進行蒐集情報的訪問,以及對象是自願接受訪問。但《政治報》引述法律專家稱,事實上他們被允許直接接觸在囚人士——甚至繞過他們的律師——這一事實引發重大的公民自由的擔憂。

報道指,情報及分析辦公室大量員工已提出擔憂,稱他們正在做的工作可能是違法的。正因如此,這特定環節在2022年暫停。

《政治報》稱從那些內部文件,以及它額外進行的訪問,發現辦公室內部存在對於計劃的、廣泛的擔憂,包括對那些法律上有問題的手法及政治壓力。文件顯示,人們害怕如對外談論那些管理不善和濫權的情況,可能會遭到懲罰。

圖為2016年9月14日美國國家安全局前外判技術員斯諾登透過視像在美國紐約市一個記者會上發言。(Reuters)

稜鏡計劃是指美國中情局前僱員斯諾登(Edward Snowden)2013年披露的美國國家安全局(NSA)代號為「稜鏡」(PRISM)的機密監控計劃。它以反恐為目的,對全球實施監控與追蹤,其中包括歐洲盟國領導人。

NSA自2007年起開始執行它。政府能對即時通訊和既存資料進行深度覽閱及監察。NSA據此可獲得的數據,包括電子郵件、語音交談、影片、照片、VoIP交談內容、檔案傳輸、登入通知,以及社交網絡資料。而受影響對象非常廣泛,包括多國政要及美國公民。