稜鏡2.0？媒體揭美國蒐集境內情報「無冕調查員」徑直訪問任何人
美媒3月6日引述其所取閱得到的大量內部文件稱，美國土安全部多年來都在執行一個幾乎不為人知「公開的人類情報收集計劃」（Overt Human Intelligence Collection Program），調查員可訪問任何在美人士，做法甚有爭議之處。
美國《政治報》3月6日稱，國土安全部（Department of Homeland Security）情報及分析辦公室（Office of Intelligence and Analysis）執行有關計劃，並透過它來收集對美國有威脅的訊息，包括跨國販毒以及有組織犯罪。
內文稱，計劃項下，職員可與美國境內幾乎任何人面談。這包括被關押在移民拘留中心、地方監獄和聯邦監獄的人。
職員憂犯法 計劃叫停
職員其實須表明是在進行蒐集情報的訪問，以及對象是自願接受訪問。但《政治報》引述法律專家稱，事實上他們被允許直接接觸在囚人士——甚至繞過他們的律師——這一事實引發重大的公民自由的擔憂。
報道指，情報及分析辦公室大量員工已提出擔憂，稱他們正在做的工作可能是違法的。正因如此，這特定環節在2022年暫停。
《政治報》稱從那些內部文件，以及它額外進行的訪問，發現辦公室內部存在對於計劃的、廣泛的擔憂，包括對那些法律上有問題的手法及政治壓力。文件顯示，人們害怕如對外談論那些管理不善和濫權的情況，可能會遭到懲罰。
稜鏡計劃是指美國中情局前僱員斯諾登（Edward Snowden）2013年披露的美國國家安全局（NSA）代號為「稜鏡」（PRISM）的機密監控計劃。它以反恐為目的，對全球實施監控與追蹤，其中包括歐洲盟國領導人。
NSA自2007年起開始執行它。政府能對即時通訊和既存資料進行深度覽閱及監察。NSA據此可獲得的數據，包括電子郵件、語音交談、影片、照片、VoIP交談內容、檔案傳輸、登入通知，以及社交網絡資料。而受影響對象非常廣泛，包括多國政要及美國公民。