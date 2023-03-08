婦女節｜歐盟制裁宣布俄羅斯等6國官員　涉侵犯婦女人權

3月8日國際婦女節前夕，歐盟3月7日宣布對俄羅斯、阿富汗、南蘇丹、緬甸、伊朗和敘利亞共6個國家的官員實施制裁，並指其涉嫌暴力對待女性及侵犯婦女人權。



法新社報道，一共有9人及3個官方實體被歐盟列入制裁名單，制裁項目包括簽證禁令以及凍結在歐盟持有的任何資產。

俄羅斯有兩名警官遭制裁，分別是副總警監費多里諾夫（Alexander Fedorinov）及其下屬利亞波夫（Ivan Ryabov），兩人被指下令逮捕反戰女性抗議者，並對其施加酷刑。另外特種部隊指揮官庫茲涅佐夫（Nikolai Kuznetsov）及坦克指揮官伊巴圖利（Ramil Ibatullin）亦被列入制裁名單，其部隊被控在烏克蘭犯下強姦罪和性暴力。

另外，阿富汗塔利班政府的高等教育部長納丁（Neda Mohammad Nadeem）與勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）部長哈納菲（Muhammad Khalid Hanafi）亦被制裁。前者被控剝奪女性受教育權，後者則被指限制女性言論和表達自由。