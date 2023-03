婦女節｜歐盟制裁宣布俄羅斯等6國官員　涉侵犯婦女人權

3月8日國際婦女節前夕,歐盟3月7日宣布對俄羅斯、阿富汗、南蘇丹、緬甸、伊朗和敘利亞共6個國家的官員實施制裁,並指其涉嫌暴力對待女性及侵犯婦女人權。



法新社報道,一共有9人及3個官方實體被歐盟列入制裁名單,制裁項目包括簽證禁令以及凍結在歐盟持有的任何資產。

俄羅斯有兩名警官遭制裁,分別是副總警監費多里諾夫(Alexander Fedorinov)及其下屬利亞波夫(Ivan Ryabov),兩人被指下令逮捕反戰女性抗議者,並對其施加酷刑。另外特種部隊指揮官庫茲涅佐夫(Nikolai Kuznetsov)及坦克指揮官伊巴圖利(Ramil Ibatullin)亦被列入制裁名單,其部隊被控在烏克蘭犯下強姦罪和性暴力。

另外,阿富汗塔利班政府的高等教育部長納丁(Neda Mohammad Nadeem)與勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)部長哈納菲(Muhammad Khalid Hanafi)亦被制裁。前者被控剝奪女性受教育權,後者則被指限制女性言論和表達自由。