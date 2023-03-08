攝理教主涉性侵｜受害人葉萱前男友：她為蒐證帶病忍受鄭明析淫辱

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國邪教秘辛，其中「攝理教」教主鄭明析涉及性侵上百名女信徒，震驚全球。



來自香港的受害者葉萱（Maple Yip，韓文名：鄭秀晶）勇敢指控鄭明析惡行，該案昨（7）日進行第4次開庭，葉萱前男友A男以證人身分出庭，完整細節曝光。

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綜合《首爾新聞》等韓媒報道，大田地方法院第12刑事部7日針對鄭明析涉性侵案進行第4次開庭，葉萱27歲前男友A男證稱，在自己2021年5月當兵期間認識女友，開始遠距離交往。

他透露，從女方口中得知在車內、月明洞建築物等地遭鄭明析性侵，並供稱鄭會以「預防乳癌」為由，要求葉萱當着他的面換衣服，趁機撫摸其胸部。至於是否聽過女友稱因為鄭明析是彌賽亞，所以不能拒絕？A男也證實聽過此說法。

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此外，A男透露，得知女友要和鄭明析做「最後道別」，因此建議女友要錄音「留下證據」，因此最後錄下長達1小時37分的證據音檔並透過A男交到警方手上。

而葉萱也在紀錄片中痛訴，當時自己因為打了新冠疫苗發高燒，卻仍遭鄭明析硬上得逞，講到激動處淚崩，無奈問上帝自己做錯什麼會遇到這種遭遇。

而紀錄片裏提及，葉萱從2018年至2021年共被性侵17次，也揭露錄音檔內容，包括疑似鄭明析的聲音說道「抱我，抱緊我，說妳會永遠愛主」，稱女方臀部大，自己高潮50次等句語，內容相當不堪入目。

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不過，報道指出，鄭明析的律師則質疑提交的錄音檔並非原檔，因此沒有證據能力，並質疑女友遭性暴力後，為何沒有建議對方收集DNA？對此，A男解釋，女友當時精神上處於混亂狀態，沒有餘力可以舉報，最後是在周圍人的協助下，才決定報警。

檢方則認為，普通人在這種情況下很難提出採集DNA的建議。鄭明析的律師強調，此事件在Netflix上播出後，成為全民關注議題，但也要遵守無罪推定原則，並要求法庭給予充分時間，以便行使防禦權。

全案預計將於本月底或下月初對受害者進行審問。

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