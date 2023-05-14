在野黨聯推「土耳其甘地」出戰大選　能將埃爾多安拉下馬？

土耳其反對派聯盟Table of Six在3月6日同意一起推舉有「土耳其甘地」之稱的克勒奇達爾奧盧（Kemal Kilicdaroglu）為其總統候選人，在5月14日舉行的大選中挑戰現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。



現年74歲的克勒奇達爾奧盧6日發表最後一次國會演講時稱：「今天，我們非常接近推翻壓迫者的寶座」 。

Table of Six是由6個在野政黨組成的聯盟。埃爾多安過去數月一直嘲笑這個聯盟重複嘗試選出共同候選人但未能解決各黨領導人之間的競爭。

克勒奇達爾奧盧是共和人民黨（Republican People's Party，CHP）黨魁。這次是他首次參選總統，倘若當選，他將終結埃爾多安長達20年的統治。

共和人民黨是土耳其最古老的政黨，由土耳其國父阿塔圖爾克（Mustafa Kemal Ataturk）創立，1990年代以來失勢至今。

土耳其大選：土耳其反對派聯盟Table of Six在3月6日同意一起推舉共和人民黨黨魁克勒奇達爾奧盧為其總統候選人。圖為3月6日土耳其反對派聯盟Table of Six召開會議後，克勒奇達爾奧盧會見傳媒的情形。（Reuters）

伊斯坦堡（Istanbul）市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）原被視為反對派會派出的總統候選人，但2022年12月因發表侮辱公職人員言論而淪為階下囚並被剝奪參政權利。

克勒奇達爾奧盧是誰？

克勒奇達爾奧盧出生於通傑利省（Tunceli）一條村莊。儘管出身貧困，他在班裏成績一直名列前茅，畢業後跟父親一樣成為公務員，1971年入公營機構當稅務督察（Tax Inspector）。

作為少數教派阿拉維派（Alevi）的信徒，克勒奇達爾奧盧就業前已是左翼政治組織成員。阿拉維派在土耳其是宗教少數派，被視為伊斯蘭什葉派的分支，歷史上一直遭受迫害。

克勒奇達爾奧盧退休後加入中間偏左的共和人民黨並寫了一份就預防公共機構貪污提出建議的報告，引起黨的注意，從此踏上政治之路，2002年當選為國會議員並於2010年成為共和人民黨主席。