美國情報部門報告：中國打算統一台灣　或緩和與華府緊張關係

美國國家情報總監辦公室（ODNI）3月8日發表美國情報界2023年度威脅評估（Worldwide Threat Assessment），當中以6頁篇幅講述關於中國的威脅。



這份報告把中國列在威脅名單的首位，其次是俄羅斯、伊朗和朝鮮。

美國情報部門在年度威脅評估報告中稱：「（中國國家主席）習近平展開第3個中國國家元首任期之際，中國共產黨將致力迫使台灣統一，削弱美國影響力，驅使美國及其盟國之間出現分歧。」

最新的《美國情報界年度威脅評估》指，在他們認為符合自己利益時，中國領導人有可能將尋求緩和與美國緊張局勢的機會。

作者預測，中國2023年將向台灣施壓或可能為促進統一提出有利條件並對美台增加接觸作出反應。

他們認為，北京若成功實現控制台灣的目標，可能會產生包括擾亂全球半導體晶片供應鏈在內的廣泛影響。

報告還指，中國今年將繼續努力實現由習近平提出、讓中國成為東亞、世界舞台主要力量的願景。

南海

專家稱，在南海，北京將持續使用愈來愈多的空軍、海軍、海岸警衛隊與民兵持續恐嚇競爭對手，嘗試宣示中方對具爭議地區的有效控制，也會以類似手法在東海向日本施壓。

中俄關係

報告指：「儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發國際反彈，中國將維持與俄羅斯在外交、國防、經濟及科技方面合作，以繼續試圖挑戰美國。」