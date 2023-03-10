意大利龐貝古城雜草爬牆？　考古學家引進150隻綿羊保護遺跡

意大利那不勒斯（Naples）附近的龐貝（Pompeii）古城遺迹一直是重要的保育項目。英媒3月9日稱，工作人員在龐貝古城遺迹推行新的保育方法，請來150隻綿羊擔任「保育員」。



龐貝古城在公元79年維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發後，被掩埋在浮石和火山灰下。遺址面積約為66公頃（163英畝，約66萬平方米），考古學家自250年前開始挖掘，但截至目前，他們只完成約三分之二面積的挖掘工作。

▼綿羊在龐貝古城遺迹吃草，請點擊放大觀看：

路透社3月9日稱，遺址管理人員的首要任務是保護遺迹未開發的部份，令它們免受自然和時間的侵蝕。他們引入150隻綿羊來協助進行保育工作，牠們負責在古城北部第五區（Regio V）的山丘上吃草，以防止野草長在古城建築物上。

龐貝考古公園 （暫譯：Pompeii Archaeological Park）主任楚赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，如果草或其他植物在古老的牆壁和房屋上生長，這會是問題。他們因此採取可持續的保育方式，避免使用物質來抑制植物生長。