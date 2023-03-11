中國促成伊朗沙特復交獲讚外交勝利　美媒囁囁嚅慢半拍耐人尋味

中國、伊朗、沙特阿拉伯3月10日一同發聲明稱沙伊達成協議，包括同意恢復雙方外交關係。消息一公布立即為國際社會所關注。從部份外國媒體的報道看來，它們多確認中國在此事扮演的角色，有一些細節顯示，它們一時對美國重大外交挫敗作出反應。



三大美媒囁嚅

主要美媒如美國有線新聞網絡（CNN）、《紐約時報》及《華盛頓郵報》報道有關消息時都有提及中國居中協調、促成協議的角色。其中CNN的標題是《死對頭對手伊朗和沙特阿拉伯在中國斡旋下同意結束多年的敵對關係》、《紐時》的標題是《在中國主持的會談中，沙特阿拉伯和伊朗同意恢復關係》，以及《華郵》的《在中國的幫助下，伊朗和沙特阿拉伯同意恢復關係》。

紐時：華府不能「老奉」

《紐時》稱對於美國來說，協議表明華府不能將它曾在沙特阿拉伯（一個正在制定更獨立的外交路線的盟友）和其他地方施加的、超群的影響力視為理所當然，因中國這正在崛起的超級大國正在世界各地建立貿易和外交關係。

內文指出，美國視伊朗視為對手之際，北京與伊朗和沙特阿拉伯都建立密切的關係，而且中國與那些美國官員不同的是，北京不會就人權問題對沙特和伊朗嚴厲批評。

有趣的是，截至3月11日早上，這三大美媒未有社論或評論發布，報道內文也相對平鋪直敘。它們就算是有評論的部份，多是引用外國專家之言，未見新意。

美國《紐約時報》報道截圖。

路透社：華府注視影響

路透社分析稱，伊朗和沙特的意外復交是中國居中牽線的成果，這是否包括遏制《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）的可能進程以及奠定也門的停火機會，必然會是美國會思考的議題。

俄衛網3月11日的報道標題截圖。

俄衛網：關注核協議命運

俄羅斯衛星通訊11日以《歷史性的沙特與伊朗協議證明美國遭遇「重大挫折」，但JCPOA的命脈引起質疑》為題進行報道。

包括美國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）及有「亞洲沙皇」之稱的美國國家安全委員會印度-太平洋事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）的美國政府高層肯定都不樂見。

分析認為美國當然會繼續確保沙特的安全，但一大問題是：美國在這個情況下，會否復遵《伊朗核協議》。