沙特伊朗復交︱美媒談細節：習近平去年建議北京辦峰會

美媒3月12日引述消息稱，中國國家主席習近平2022年12月到訪沙特阿拉伯首都利雅得出席地區峰會時，曾提議海灣國家和伊朗官員2023年在北京舉行峰會，或在2023年稍後成事。沙特和伊朗10日在北京宣布復交，也與此事有關。



《華爾街日報》12日引述消息人士指，海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國均歡迎上述建議。委員會有6個成員國，包括沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、科威特、阿曼及巴林。

消息人士稱，沙特官員希望中國能利用經濟聯繫影響伊朗行為，但沙特及其他海灣國家曾私下懷疑中國能否成功介入沙特和伊朗的棘手關係。

他續指，中方在利雅得峰會後數日向伊朗提及相關建議，但北京在峰會簽署的聯合聲明要求伊朗放棄有爭議海灣島嶼的擁有權，伊朗表示，若中方能淡化聲明措辭，將推進與沙特會談。

沙特在1月底表示，正尋求與伊朗對話途徑，隨後伊朗派副外長卡尼（Ali Bagheri Kani）往北京磋商，要求中方在《伊朗核協議》談判發揮更大作用，投資伊朗，並為當地貨幣提供支持，以交換伊朗無條件與沙特談判復交。兩國外長隨後於3月6至10日在北京會晤，並宣布兩國復交。

知情人士稱，協議表明沙伊兩國有兩個月時間討論復交細節，預料兩國外長會在會晤落實，而海灣國家和伊朗會議則會在稍後舉行。