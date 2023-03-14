中國明起調整外國人赴華簽證與入境政策　北京寄語各方相應安排

中國外交部領事司3月14日發布通告，15日恢復審批外國人各類赴華簽證。中國外交部發言人汪文斌稱，希望各方同中方一樣，為中外人員往來創造有利條件。



中方在回應有輿論質疑中國此舉是出於政治原因時，稱中方將繼續在科學評估基礎上，因時因勢為中外人員安全健康有序往來做出更好的安排。

汪文斌又介紹，前段時間，政府在部分國家試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體實施情況良好。近期，中國疫情保持平穩態勢，民眾出境旅遊需求上升，多國盼望中國遊客到訪。為此，中方決定，自3月15日起，擴大開放公民出境團隊遊國家試點範圍，為出境旅遊進一步創造有利條件。

外交部領事司14日稱為進一步便利中外人員往來，自北京時間2023年3月15日零時起，外國人赴華簽證及入境政策調整如下：

一、恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。

二、恢復審發外國人各類赴華簽證，具體要求詳見使領館網站：關於進一步調整簽證受理範圍的通知。

三、口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證。

四、恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東盟旅遊團入境廣西桂林免簽政策。