美軍高層：遭俄羅斯攔截無人機正執行典型偵察任務

美媒3月14日引述美軍高級官員稱，於黑海被俄軍攔截墜落的美國無人機並無配備武裝，強調正執行典型偵察任務。



《紐約時報》14日引述美軍官員表示，涉事MQ-9無人機當日早上從羅馬尼亞一個基地起飛，正執行預定偵察任務。無人機被攔截時，位於離克里米亞（Crimea）西南方約120.7公里處，飛行高度約7,620米。

官員指，無人機上裝有精密的攝像鏡頭和其他傳感器，可從國際空域窺視俄羅斯控制的克里米亞，強調正執行典型任務。

他亦指出，無人機雖可配備地獄火（Hellfire）導彈，但遭俄軍攔截時並無武裝。

官員稱，俄軍戰機反覆圍繞無人機飛行，並向其傾倒燃料，顯然意在破壞機上鏡頭或傳感器。當時美軍官員正在德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）觀看鏡頭直播畫面，為此錯愕不已。

美軍14日稱旗下一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯「收割者」）無人駕駛偵察機同日遭俄羅斯蘇-27型戰機（SU-27）撞毀推進器並於黑海上空墜落。俄羅斯國防部則稱這部無人機由於自身飛行過猛墜入黑海，俄羅斯戰機沒有與其接觸，也沒有使用武器。

這是俄羅斯與烏克蘭2022年2月開戰以來首次發生這類事件。