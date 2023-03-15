GPT-4面世叻過GPT-3.5：懂看圖找重點　輸入菜式照可生成食譜

人工智慧機器人ChatGPT風潮正盛，其開發公司OpenAI在15日推出全新語言模型GPT-4並進行線上測試。



GPT-4在創造、分析圖片等方面都有進步，舊版曾發生的「亂講話」狀況得到改善但仍難避免。

外媒報道，GPT-4可處理多達2.5萬個單詞，大約是ChatGPT的8倍之多。

不過暫時只提供給ChatGPT付費訂閱者使用，每月費用是20美元。

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使用者需花0.03美元可獲得1000個代幣（token）問問題，請求回答則是0.06美元獲得1000代幣。費用較Chat GPT另一版本「API」稍貴，API使用者僅需0.002美元即可獲得同樣數量代幣，向系統下達指令。

美媒報道，ChatGPT能模仿類似人類語言的方式表達，還能模仿歌曲作者或作家的寫作風格，而GPT-4針對圖片分析的功能進步尤為明顯，若提交一張食材照片給GPT-4，它能根據照片提供食譜建議。

例如GPT-4能對帶有雞蛋、麵粉、牛奶、奶油的圖片，生成鬆餅或法式吐司、杯子蛋糕、馬芬蛋糕等多種食譜。這種功能也能幫助視障人士更好的學習圖片中的視覺內容。

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OpenAI也將和語言學習應用程式Duolingo、Be My Eyes（一種針對視障人士的應用程式）合作，在其他領域服務更多用戶。

《衛報》（The Guardian）稱，GPT-4可為Duolingo的英語用戶提供法語或西班牙語等外語的人工智能對話，還能幫助用戶找出語言學習時所犯的錯誤。

這項功能已被支付處理公司「Stripe」使用於企業客服回答問題，並幫助公司標記潛在的詐騙用戶。

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儘管OpenAI耗時6個月訓練GPT-4的安全功能， OpenAI表示，根據訓練結果， GPT-4偵測文本中關於醫療需求、自我傷害的頻率高出29%， 而系統對錯誤回應含有敏感或不安全內容的提問的頻率降低82%。

即便如此，仍無法避免GPT-4出現「幻覺」和分享虛假訊息的問題。GPT-4在衡量幻覺的測試得分高出40%，OpenAI警告用戶應特別注意使用有高風險內容的上下文。

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