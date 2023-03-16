韓國擬提升每周工作上限至69小時　遭年輕一代反對

韓國政府原定為配合商界要求，把勞工每周工作時數上限由52小時，大幅增加至69小時。不過，在年輕民眾強烈反對下，總統尹錫悅下令政府部門重新考慮該政策，並加強與考慮公眾溝通，尤其是與Z世代和千禧一代。



由於商界抱怨每周52小時的工作上限影響生產力，政府原本打算提高到69小時。但年輕一代強烈反對，批評此舉將破壞工作與生活之間平衡、危害健康。工會和反對派也稱，強迫勞工延長工作時間，將使低出生率問題持續。

尹錫悅的新聞秘書金恩慧表示，總統已下令政府機構重新審視政策，強調勞工政策的核心是保護弱勢工人的權益，例如Z世代和千禧一代、未加入工會的工人，以及任職中小企的工人。

經濟合作與發展組織（OECD）的數據顯示，韓國民眾2021年的平均工作時間為1915小時，比OECD平均多199小時。與德國工人相比，更大幅多出566小時。

勞動部門曾辯稱，提高每周工時上限有助女性積累更多的加班時間，以換取以後的休假時間，可以用於照顧家庭。但婦女團體表示異議，全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）也稱，此舉只會令每天由早工作到午夜變成合法，毫不考慮勞工的健康或休息。

分析指出，在去年的總統大選中，20、30多歲的年輕選票被視為尹錫悅致勝關鍵，他也希望其所屬的國民力量黨能在明年的國會選舉中，繼續獲得年輕人的選票。