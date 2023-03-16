尹錫悅「蛋包飯外交」有段古　日本歷史悠久的蛋包飯店在東京

韓國總統尹錫悅3月16日訪問日本，他的這次外訪在日本，被媒體稱為「蛋包飯外交」，這是因為尹錫悅十分喜歡日本的蛋包飯，而日本亦特別為尹錫悅安排了兩次晚飯地方，讓其一嘗最頂級的蛋包飯。



日本媒體報道，日本政府特例為尹錫悅安排了兩場晚宴，第一場是一間壽喜燒店，第二場是位於銀座，名為煉瓦亭的西式餐廳。據指尹錫悅曾經前往這餐店品嘗過蛋包飯，日本政府決定讓他再一次前來這店，吃他最喜歡的蛋包飯。

尹錫悅表示，他在兒時跟着大學教授的父親來到東京，在銀座這間店吃過一次蛋包飯，自始難忘。據日本政府消息人士指出，希望通過這次的特殊安排能緩和會談氣氛，讓眾人能敞開心胸說話。

圖為3月16日，東京銀座的煉瓦亭。得悉了這裏會成為總統聚腳地，大批食客前來特意品嘗。（Reuters）

許多外國人會把壽司刺身、天婦羅等聯想成是日本菜，但蛋包飯也是日本的著名菜肴。蛋包飯起源於法國的西式蛋餅，在日本發展成為用蛋包着飯，在被稱為「家庭餐廳」的西式餐廳中，利用炒蛋包着飯，配以茄汁、炸豬排等，蛋包飯是最常見的食物之一。

蛋包飯在日語稱為Omurice（オムライス），Omu的讀音就是法語蛋餅Omelette中的Ome的日語發音，再配以Rice成為蛋包飯。

煉瓦亭在日本有128年的歷史，是蛋包飯的老店。而日本過去曾統治韓國，蛋包飯也因此傳到韓國去，成為韓國也可以品嘗到的菜肴之一。

日本餐館經營戰略專家，關西學院教授川端基夫表示，韓國的蛋包飯通常由一層更薄、但更結實的蛋包着，而在日本，蛋包飯通常是鬆軟的、由杏仁狀的雞蛋覆蓋在番茄炒飯上。川端稱尹錫悅應該是對日式，蛋包飯的鬆軟度印象深刻。

順帶一提，煉瓦亭最初代的蛋包飯其實是把雞蛋糊與米飯混合在一起，今天為人所熟識的蛋包飯（也就是尹錫悅將會吃到的），是起源於1985年一套名為《蒲公英》著名電影。劇中出現的蛋包飯影響了全日本，成為今天蛋包飯的雛形。

劇中出現的另一蛋包飯老店泰明軒，第三代老闆茂出木浩司表示，他的店沒成為被選中的店感到可惜，不過亦希望藉此機會，讓世界更認識日本的蛋包飯。