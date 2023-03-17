日本女大胃王菅原初代患大腸癌逝世　終年59歲

日本女大胃王、綽號「魔女」的菅原初代，已在3月9日因大腸癌逝世，終年59歲。



菅原初代過去因參加東京綜藝節目《火力全開大胃王》爆紅。她曾在10分鐘內吃完399碗蕎麥麵，故此有「魔女」之稱號。

菅原出生於岩手縣，2008年起開始參加大胃王比賽，

她也曾在台灣綜藝節目、由白冰冰主持的《世界一級棒》亮相，在鏡頭前大吃蕎麥麵。她在5分鐘吃193碗，連白冰冰3人組成的隊伍都不是菅原的對手。

▼從菅原初代的IG看來，她真是一位美食愛好者，照片大部份都是食物、麵包以及她在不同食店作進食挑戰的照片：

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她以往受訪時曾透露，自己食量之所以會變得這麼大，是因為兒子罹患專注力失調及過度活躍症（俗稱過度活躍症，ADHD），還因此常與丈夫吵架，最後只能靠吃來發泄情緒。

她與丈夫離婚後獨自撫養兒子，在老家岩手開了一間自家製酵母麵包店。

菅原2022年6月發現患上大腸癌後開始積極接受治療，友人16日在其社交平台透露，她在3月9日病逝。

▼她在Twitter開設的賬號上載了她2023年2月辦畫展的照片：

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