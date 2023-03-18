美國對習近平訪俄表示懷疑　未知中國真實意圖

國家主席習近平，將於20日一連3天訪問俄羅斯，與總統普京（Vladimir Putin）會面。習近平稱這次是和平之行，俄烏衝突料將成為重要議題之一，但美國對習近平的意圖表示懷疑，無法確定中國目的是為建立和平，還是進一步偏袒俄方對烏克蘭不利。



習近平與普京會面不會讓白宮感到意外，但會談的方向和結果讓華府擔憂。中國雖未有直接支持俄羅斯，但拒絕譴責俄羅斯，並稱俄羅斯是受到西方挑釁才發動戰爭。中國同時進口大量俄羅斯的能源，成為美國主導制裁俄羅斯後的避難所。

圖為2月17日，美國國家安全委員會發言人柯比在主持記者會上發言。（Reuters）

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國對中國會否進一步偏袒俄羅斯表達關注。他表示中國可能會提出某種類的停火，但這可能只是為俄羅斯提供某種喘息機會，為重整部隊，以便在適當時機重新發動攻擊，並非美國認為邁向公平與持久和平的一步。柯比稱現在停火實際是「對俄羅斯征服的肯定」。

總統拜登（Joe Biden）暫時未對習近平此行有太大的表示，僅稱會等待兩人會面後繼續觀察。國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則表示，俄羅斯有自己的利益，並試圖將其他國家拉進這場衝突，而美國的立場不論中俄有否會面都不會改變。

另一方面，柯比表示美國一直鼓勵習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）對話，華府認為中國直接與烏克蘭接觸，會讓中國更了解烏克蘭的觀點，而不單只是俄羅斯的觀點。中國提出了俄烏衝突的解決方案，但目前暫未與澤連斯基對話或會面。