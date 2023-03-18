OECD：全球復蘇脆弱＋示警金融弱點　調高中國今明兩年增長預測

經濟合作與發展組織（OECD）3月17日發布最新中期經濟展望報告，提高對中國GDP增長預測，預計2023年增長5.3%，2024年增長4.9%。組織2022年11月曾預計中國2023年經濟增長為4.6%，2024年為4.1%。



全球主要經濟體方面，在美國，隨着貨幣政策緩和需求壓力，預計2023年GDP年增長率將放緩至1.5%，2024年將放緩至0.9%；在歐元區，預計GDP年增速到2023年將達到0.8%，隨着高能源價格的影響消退，到2024年將回升至1.5%。

組織將今年全球經濟成長預測調升至2.6%，因通脹情勢緩和以及中國走出新冠感染的措施。但組織提醒，全球經濟仍存在一些弱點，這從近期美國銀行業動盪可見。

儘管組織將今年全球經濟成長率預測由去年11月的預測值2.2%調高，但仍然不及去年的增長3.2%。

OECD這一份報告以《脆弱的復甦》為標題。報告稱：「現在有更多正面迹象開始出現。企業與消費者的信心開始改善，糧食與能源價格回落，中國也全面重新開放。」但「展望的改善仍然脆弱」。

OECD稱：「風險某程度上已變得較為平衡，但依舊偏向走下坡。」風險包括俄烏戰爭發展的不確定性、能源市場可能再度承受壓力，以及利率調升帶來的衝擊。

組織指出「銀行業的一些部份已開始出現貨幣政策緊縮帶來衝擊的跡象，例如在美國的地方銀行」。

OECD稱：「利率升高對經濟成長帶來的效應，可能比預期強烈，尤其當升息若暴露出潛在的金融弱點。」

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB，又稱硅谷銀行）上週倒閉，外界視之為與貨幣政策緊縮有關。銀行因出售持有債券而虧損18億美元，引發連串效應致使財務崩潰。其債券虧損正是由於利率升高造成債券價格急跌。