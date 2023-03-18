巴基斯坦警方進入伊姆蘭汗住所　拘捕61人

巴基斯坦警方3月14日起嘗試拘捕反對派領袖、前總理伊姆蘭汗（Imran Khan），但在他位於拉合爾（Lahore）的住所外，與他的支持者爆發衝突及對峙，之後隨着伊姆蘭汗18日自願出庭，獲撤銷拘捕令。警方18日進入住所內，拘捕61人。



在伊姆蘭汗18日離家前往伊斯蘭堡出庭時，很多支持者留下來守衛他的住所。拉合爾所在的旁遮普省（Punjab）警方表示，警員18日到伊姆蘭汗的住所截查曾與警方衝突的人士，並在行動中拘捕61人，當中包括投擲汽油彈的人士。

路透社18日稱，旁遮普省訊息部長米爾（Amir Mir）指，警員18日是到伊姆蘭汗住所外，收集有關襲警及多個案件通緝犯的證據，但有伊姆蘭汗所屬巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）的成員試圖通過投擲石塊以及用棍發動攻擊來阻止警方行動，警員於是拘捕多人。

巴基斯坦正義運動黨則向記者展示影片，指控警員在伊姆蘭汗住所的花園用警棍毆打他的支持者。伊姆蘭汗說，事發時他的妻子獨自在家。

內政部長薩瑙拉汗（Rana Sanaullah）指，警員沒進入伊姆蘭汗住所的屋內，只留在花園和車道，並在屋外搜出武器。

伊姆蘭汗被指在2018至2022年擔任總理期間，涉嫌違法出售國家的禮物，他須到法院受審。但他多次否認指控，並多次缺席聆訊，結果遭最高法院開出通緝令。