普京深入烏克蘭　親訪戰區克里米亞馬里烏波爾

俄羅斯克里姆林宮3月19日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）在烏克蘭東部地區馬里烏波爾（Mariupol）進行工作訪問。



根據俄羅斯衛星通訊社及塔斯社（Tass），克里姆林宮新聞處稱，普京乘坐直升機飛往馬里烏波爾，參觀市內某些設施並與當地居民進行交談。

普京應其中一個家庭邀請前往他們家中， 又駕車在城市的幾個街區轉了一圈，參觀遊艇俱樂部附近的馬里烏波爾海岸線、劇院大樓和值得紀念的地方。

克里姆林宮說，俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）向普京詳細報告該市及其周邊地區的建設和修復工作進展，「兩人特別討論新住宅區、社會和教育設施、住房和公用事業基礎設施及醫療機構的建設」。

普京18日突訪克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol），紀念俄羅斯吞併克里米亞9週年。塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在Telegram發文表示，普京是親自駕車抵達塞瓦斯托波爾，又指事件是一個驚喜，本來是透過視像會議向普京報告，如今總統親自抵達，他指普京善於給人驚喜。

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俄羅斯此前未有預告普京前往克里米亞和馬里烏波爾的行程。

俄軍在戰爭之初便圍攻馬里烏波爾，但烏軍拒絕投降，雙方交戰至同年5月，俄國防部宣布俄軍已完全控制烏克蘭馬里烏波爾亞速鋼鐵廠（Azovstal）的地下設施。

為何馬里烏波爾是俄烏戰爭的關鍵？

首先是確保陸路連接頓巴斯地區。攻佔馬里烏波爾會是俄羅斯戰略上的一大成功。馬里烏波爾地理上位處克里米亞之上，該市頑強抵抗阻擋從克里米亞進攻的部隊，俄軍能攻佔這地方，可讓克里米亞的部隊成功連接頓巴斯地區，與當地的友軍會合。

其次是切斷烏克蘭海上連接。馬里烏波爾不僅是港口重鎮，也是大型鋼鐵廠的所在地、煤炭和玉米的主要出口樞紐。佔領馬里烏波爾，俄羅斯便能控制烏克蘭80%以上的海岸線，徹底切斷其海上連結，進一步讓烏克蘭「與世隔絕」。

再者是殲滅「新納粹分子」。馬里烏波爾是烏克蘭民兵部隊「亞速營」（Azov Brigade）的所在地，亞速營的成員包含極右民族主義者及「新納粹分子」。儘管他們只佔烏克蘭抵抗陣營的細小部分，但成功佔領馬里烏波爾，對俄羅斯會是一個極大的宣傳工具，對外聲稱成功殲滅「新納粹分子」，將俄羅斯人從基輔親西方政府的暴政中解救出來。

最後是衝擊士氣效果。相比於俄羅斯攻陷的第1個城市赫爾松，馬里烏波爾對烏克蘭意義重大，俄羅斯成功佔領馬里烏波爾能對烏克蘭軍民士氣造成衝擊。而對俄羅斯來說，成功佔領馬里烏波爾將可大肆宣傳，達到提振士氣作用。