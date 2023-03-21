習近平訪俄｜烏克蘭：和平計畫須以俄軍完全撤出烏領土為前提

中國國家主席習近平3月20日起對俄羅斯展開為期3日的國事訪問，期間會與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）討論烏克蘭問題。烏克蘭當局於同日重申，中國未來的任何和平計劃，前提都必須是俄軍完全撤離烏克蘭領土。



烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）當日表示，中國如要成功落實和平計劃，均需要求莫斯科當局恢復烏克蘭的主權、獨立及領土完整，「最重要的一點是，俄羅斯佔領部隊須根據國際法及聯合國憲章投降或撤離烏克蘭領土。」

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）亦表示：「烏克蘭密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問。我們期待北京運用自身對莫斯科的影響力，讓莫斯科結束對烏克蘭的侵略戰爭。」

中國外交部曾於2月24日發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）其後表示，任何只有停火的「和平計劃」，以及因此而出現的新分界線和對烏克蘭領土的持續佔領，都不是和平，而是凍結戰爭，是烏克蘭的挫敗，他並主張這會是「俄羅斯種族滅絕的下一階段」。