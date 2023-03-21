法國家長上載子女照片或侵權　法院可禁制發布

法國國民議會3月20日通過法案，它將賦予法院權力，令法院有權禁止父母在網上發布子女的照片。



法案由總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬共和國前進黨（La République En Marche!）議員斯蒂德（Bruno Studer）在3月初提出。斯蒂德稱，法案旨在「賦予父母權力」，以及向年輕人顯示，在他們個人肖像權一事上，父母沒有絕對的權力。

他指家長在網上分享子女照片後，它們可能會被人用來製作兒童色情內容，也可能令子女在校內被人欺凌。法案提及，被人拿到兒童色情論壇交換的照片中，50%源自家長在社交媒體發布的照片。

根據法案，父母雙方在子女肖像權負有連帶責任，任何在網上發布他們照片的決定，都須根據其年齡以及他們有多成熟來做出。倘父母任何一方不同意發布，法院能出手禁制。此外如照片發布會嚴重影響子女尊嚴或道德健全，家長也有可能會失去對子女肖像權的管理權。

法國警方及律師2016年3月已提醒為人父母者，根據該國私隱法，若將子女照片上載網上危及其私隱與安全，他們成年後能控告父母。倘家長罪名成立，最高可被判入獄1年，或罰款4.5萬歐元（約37.8萬港元）。