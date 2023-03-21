距離氣候災難臨界點不到10年　聯合國籲快拆「計時炸彈」

聯合國星期一（3月20日）發布報告稱，全球變暖比預期來得更快，到2030年初，全球有50%的可能性，出現全年氣溫比工業化前水平高出1.5攝氏度的情況。



綜合法新社和路透社報道，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發佈第六份綜合報告稱：「2030年以後，任何一年的全球地表溫度都有50%可能性，比工業化前高出1.5攝氏度。」

如果全球繼續按目前的速度暖化，地球將在本世紀末升溫3.2攝氏度，即使現有的承諾得到履行，氣溫仍可能上升至少2.2攝氏度。

為此，聯合國秘書長古特雷斯呼籲富國在2040年實現碳中和目標，以「化解氣候定時炸彈」。

古特雷斯說：「過去半個世紀，溫度的上升速度創下2000年來的最高值，二氧化碳濃度是200萬年來的最高值。氣候定時炸彈正在滴答作響。」

古特雷斯呼籲各方「按下快捷鍵」，以實現淨零排放的最後期限，並敦促新興經濟體儘可能在2050年前達到這一目標。

聯合國氣候變化大會2015年通過《巴黎協定》（Paris Agreement），設定將全球平均升溫控制在攝氏2度內、最好是攝氏1.5度的目標，目的是防止地球氣候系統出現災難性的變化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

