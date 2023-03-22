新加坡男陳屍熟食中心　清潔工見趴睡一整天：以為醉酒客

男子被指在熟食中心的桌子趴睡了一整天，清潔管工晚上洗地時見對方仍沉睡不醒，去叫醒他時發現男子已斷氣。



這宗意外發生在新加坡橋北路的橋北巴剎與熟食中心，管工在星期日（3月19日）晚上8時發現男子似乎沒了氣息後，趕緊撥電叫來救護車。

熟食中心清潔管工劉振光（66歲）受訪說，他從星期日早上9時到熟食中心做工時，就看見那名男子趴在茶水攤前面的桌子上睡覺。「我以為是醉酒的食客，因為之前也見過不少，所以沒想太多，就沒去吵他。」

《新明日報》記者星期一（20日）早上走訪時，多名攤販都表示當時有注意到這名男子趴睡在桌上，且證實對方在凌晨3時多就出現在熟食中心。

不願具名的攤販說：「那名男子看上去50多歲，其他攤主凌晨3時多來開檔時，就看到他趴在那裏；我早上到來時，也看見他桌上有碗面。」

直到晚上8時許，劉振光要洗地時男子還趴在桌上不動，經過顧客提醒他才過去叫醒對方，沒想到他用力又推又叫了三分鐘，對方都沒反應，才覺得不對勁，連忙撥電求助。

劉振光說：「當時接線員還讓我檢查他是否有氣息，我發現他的小腹硬邦邦的，似乎已沒氣息。」

他指醫護人員趕到後，用儀器診斷發現男子已去世，就鋪布把他放在地上，「我覺得有些內疚，如果我早些去叫他，或許他還醒着，還能被急救回來。」

據觀察，警方到場調查約四小時後，晚上11時才將屍體抬走。警方受詢時證實上述案件，指一名56歲男子當場被醫護人員宣告死亡，初步調查顯示案件沒有犯罪行為。

攤販：常有人在熟食中心睡覺

受訪攤販透露，當下午繁忙時段過去後，熟食中心也比較少人和安靜，所以常有老人或酒客躺在椅子上或趴在桌上睡覺，大家都習以為常。

「有時一些酒醉客人也會睡數小時，醒了才離開，所以攤販們才不以為意。」

劉振光說，因為酒醉的客人有時被叫醒後會大吵大鬧，所以他一般不會去搖醒對方，沒想到這次卻發生這種事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

