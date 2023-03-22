習近平訪俄行程結束返抵北京　外媒議論紛紛莫衷一是

國家主席習近平結束訪問俄羅斯回國，已返抵北京。他在3月21日與總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會談，雙方發表聯合聲明，成為國際焦點。以下是各國媒體對兩人會面的評價。



美國《華爾街日報》：突顯西方面臨的挑戰

這次習普會突顯習近平與普京對挑戰西方主導世界秩序的共同興趣。

英國《電訊報》：事件安排好的戲劇

跟不少西方媒體一樣，該報以一種捻酸語調指出，是次會面毫無意外地以外界所預測的狀況下結束，兩人的宣言沒有突破、烏克蘭也沒有特別宣布、同時也沒有出現中國向俄羅斯提供軍援的震驚消息。

該報稱，唯一看見的是中俄簽署了大量合作文件，但這也未有讓外界意外，因為中國志在協助因戰事陷入水深火熱的俄羅斯。該報認為，外界不知兩人在背後談了些什麼，但在公開的場合上看，這就是一場已安排好的戲劇而已。

習近平與普京：圖為2023年3月21日，俄羅斯總統普京（右）與中國國家主席習近平（左）一同祝酒。（Reuters）

今日俄羅斯：世界二線國家大好機會

用俄羅斯智庫瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Club）項目主任博爾達切夫（Timofey Bordachev）的話來說，西方與俄羅斯、中國對峙是世界二線國家的大好機會，原因是美國因企圖遏制中俄而分心之際，其他國家就擁有了「自由之窗」。

中國《人民日報》：國際社會積極評價習近平訪俄

該報稱，當今世界正處於百年未有之大變局。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋。中俄堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，得到了國際的認同。

該報稱，包括來自俄羅斯、埃及、沙特、菲律賓等國家的前官員及智庫組織，均認同中國推動國際和平與發展事業，為政治解決地區問題貢獻智慧；甚至歐美國家也讚揚中國發揮的積極作用。