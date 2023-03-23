路透社：洪都拉斯外長3月22日已赴中國商討建交

台媒報道洪都拉斯（Honduras）外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）率領特使團啟程前往北京。洪都拉斯極有可能選在台總統蔡英文27日出訪過境美國時宣布與中國大陸建交。路透社引述一名政府官員稱，雷依納22日已起程往中國。



總統新聞秘書Ivis Alvarado說，外交部長是奉總統指示，於22日前往中國，推動建立外交關係。

中時新聞網22日引述消息人士稱，特使團從該國國際機場出發前往中國大陸，與北京商討建交事宜。

消息人士稱北京應會買下洪都拉斯國債，未來也會就興建水壩提供貸款。

圖為洪都拉斯外長雷依納2022年6月8日到美國加州出席美洲峰會。（Reuters）

雷依納3月15日表示，與北京建交是因為經濟需要。洪都拉斯要求台灣將每年5000萬美元援助加倍，並要求台灣調整洪都拉斯拖欠台灣的6億美元債務，但沒有得到積極回應，雷依納形容債務正在淹沒洪都拉斯。

雷依納15日稱該國決定是與中國發展關係出於務實考慮，與意識形態無關。惟中時新聞網22日稱，洪都拉斯向台索要近25億美元建醫院及水壩待，另一方面又跟北京索要60億美元。洪都拉斯其後否認向台灣索款。

雷依納22日指出，傳媒報道的25億美元金額並非援助，而是經協商的再融資計劃。洪都拉斯尋求台灣買債，協助洪都拉斯在高息環境下融資。

中時新聞網引述消息人士稱，台灣在洪都拉斯總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）就任後，提出想要洽商雙邊合作架構，但洪方一直推遲，又多次以建設醫院、水壩、購買國債等名義，要求巨額金援，遠超台所能負擔。

雷伊納否認洪都拉斯未等台灣回應就宣布計劃與北京建交，強調已就融資安排多次通知台灣，並在希奧瑪拉宣布尋求與華建交前約1星期通知台灣。至於有關洪都拉斯同時向中國索取60億美元援助，雷伊納和北京未有回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

