英國威廉王子突訪駐波蘭部隊　赴華沙會見烏克蘭難民

英國王儲威廉（Prince William）星期三（3月22日）突訪波蘭，感謝參與支持烏克蘭的英國和波蘭軍隊，並與逃離俄烏戰爭的難民見面，聽取他們的經歷。



據路透社報道，威廉王儲的辦公室說，他前往波蘭東南部城市熱舒夫（Rzeszow）會見波蘭副總理兼國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak ），並與波蘭國防軍的成員和駐紮當地的英國軍隊交談。英國在波蘭的部署是北約在俄羅斯入侵烏克蘭後在東翼集結力量的一部份。

威廉王儲這次出行沒有事先公布，並且在嚴密的保安下進行；他的發言人說，威廉王儲非常期待這次出行，而且這是他要求的。

威廉王儲在給波蘭媒體的一份聲明中說：「我到這裏是因為我想親自感謝在密切和關鍵的夥伴關係中工作的波蘭和英國部隊。我還想向波蘭人民令人鼓舞的人性表示敬意。你們打開了自己的心扉，就像打開了自己的家園一樣。」

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赴華沙訪烏克蘭難民收容所

與軍事人員接觸後，威廉王儲前往波蘭首都華沙參觀一個辦公區，那裏已改造成一個收容所，收容約300名逃離戰火的烏克蘭婦女和兒童。

威廉王儲星期四（23日）將到華沙的無名戰士墓獻上花圈，他已故的祖父母英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）和夫婿菲臘親王在1996年的國事訪問中也曾在此獻上花圈。

之後，他將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，「重申兩國共享的深厚關係，並強調對波蘭人民的持續支持與感謝」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

