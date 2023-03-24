TikTok聽證會｜議員圍攻周受資　美網民怒：只為「潑髒水」

TikTok行政總裁周受資3月23日出席美國國會眾議院能源和商務委員會（House Energy and Commerce Committee） 聽證會，回應來自美方議員所謂「國家安全」等方面的問題。

作者：阮佳琪



本文原載《觀察者網》，《香港01》獲授權全文轉載。



綜合美國商業內幕網站（Insider）、沃克斯網站（Vox）等美媒報道，在這場長達4個多小時的聽證會上，以「與互聯網時代脫節」而著稱的國會議員再度獻上多個「名場面」，提出諸如應用程式「是否需要接入WiFi」、「如何得知用戶年齡」等缺乏實際意義，只為「潑髒水」而服務的離譜問題。不光讓現場的周受資一度無言，將聽證會開成「網絡知識普及大會」，也成為TikTok用戶群嘲的對象。

「今天整個TikTok上都是卡特（Earl Buddy Carter，共和黨籍眾議員）那張大臉……」報道稱，TikTok上滿是批評此次聽證會內容的影片，有影片在短短3小時就獲得近40萬的播放量，點讚近4萬，其中傳播最廣泛的一則影片的播放量已經超過100萬次。源源不斷的批評聲斥責這些議員對他們正在發難的這款應用程式根本毫無了解，反倒讓「美國人在世界舞台前看起來顯得非常愚蠢」。

TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院一個委員會的聽證會（Reuters）

美國政界人士對互聯網社會「毫無知情」，更是對年輕一代「漠不關心」，這場本是針對TikTok平台的聽證會，同樣引發包括Twitter等用戶的不滿。一位美國網民在其點讚超6萬的影片中表示，這群議員根本不懂社交媒體，也不在乎TikTok CEO的解釋，而是更在乎美國企業的遊說。另一位美國網民則乾脆在他點讚數超15萬的影片中呼籲，「美國年輕人們，我們能不能投票把這群國會老爺選下去，他們一點都不關心我們，一點都不。」

儘管這場聽證會打的是「保護美國人的數據私隱和兒童安全」的旗號，但不計其數的TikTok用戶和網友在直播後批評這些國會議員不僅對TikTok的了解知之甚少，也沒有給TikTok行政總裁周受資一個公平的發言機會，一邊胡亂給人扣帽子，一邊又「粗暴」「野蠻」地不時打斷對方發言解釋。

光是TikTok這個名字，就有至少3名代表叫錯成一種薄荷糖的名字「Tic-Tac」。報道稱，有幾十個TikTok賬戶直播這場聽證會，此後許多批評影片迅速走紅。

「今天整個TikTok上都是卡特那張大臉……」其中分享最為廣泛，播放量高達100多萬次的，是一段佐治亞州（Georgia）代表卡特（Earl Buddy Carter）質問周受資，TikTok是否有通過手機鏡頭追蹤用戶瞳孔活動的內容。

沒有，TikTok不會使用身體、面部或語音數據來識別用戶。我們收集的唯一的面部數據是當你使用『太陽鏡』之類的濾鏡時，我們需要知道你的眼睛在哪裏。」周很快反駁道。

卡特繼而追問這款應用程式是如何確定用戶年齡的，暗示這一定是來自生物特徵數據。周解釋說，因為「用戶在註冊賬戶時提供他們的年齡」。

在這則影片的評論區內，幾乎都是諸如「這個傢伙（議員）是怎麼獲得這份工作」的無語留言，有TikTok用戶還嘲諷卡特是「嬰兒潮一代」，「看着這些人試圖表達觀點，真是尬死我了。」

「我看了5分鐘，當他試圖解釋為什麼他們需要追蹤用戶的眼睛來匹配『太陽鏡』濾鏡時，簡直絕了。」Twitter網友也笑倒一片。

美國會眾議院近日通過法案，賦予總統權力來在美國禁用TikTok。（Getty）

商業內幕網站寫道，以「與互聯網時代脫節」著稱的國會議員，甚至可能都不理解他自己提出的一些技術問題。

來自北卡羅來納州（North Carolina）的眾議員赫德森（Richard Hudson）就弄出大笑話，他試圖引導周受資給出TikTok在接入網絡時能夠訪問其他聯網設備的回答，以此順理成章地構陷這款軟件在侵害美國人的私隱。

但是他的問題是：TikTok是否可以連上家庭Wi-Fi網絡？

好傢夥，直接把周受資都問懵了，「不好意思，我沒明白你的意思……」

這段神級對話也成為當天TikTok影片中最廣為流傳的一個，3小時內獲得超過33萬次的點擊量、2,300條評論和3.4萬個讚。

TikTok用戶全蚌埠住了，因為絕大部份應用程式都需要聯網使用，這明明是個常識。

一條點讚高達5.6萬的熱門評論咆哮道：「他都不知道應用程式聯網是怎麼運作的嗎？！」、「這太令人尷尬了。我向上帝發誓，我們需要有能力的年輕人來執政。」

周受資：TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院聽證會。（Reuters）

除了這些令人啼笑皆非的提問，不少用戶還對議員經常打斷周受資回答問題表示不滿，斥責他們根本沒有給周一個公平的發言機會。

有議員指責TikTok的演算法導致其平台上存在不少涉及暴力、色情、毒品等對未成年人有害的內容，並且將這些內容不斷向孩子推送。

上文曾提到過的那位卡特，就提起TikTok上曾流行過一陣子「昏迷挑戰」（Blackout challenge，讓人們停止呼吸以獲得某種「缺氧快感」的瀕死挑戰，已有上百人因參與挑戰死亡）。他連幾秒鐘的時間都不給周，便開始瘋狂輸出咆哮起來。

「讓我們來數數這位國會議員到底打斷了他（周）幾次。」在一條獲得數千讚的影片下，有TikTok用戶如是寫道。還有不少持相同觀點的評論，「應該允許他（周）說話」、「為什麼他們一直咄咄逼人要周講實話，太傲慢了」。

美國國會議員卡特2023年3月23日出席美眾議院委員會的TikTok聽證會（Reuters）

在一條點讚超15萬的影片中，一位美國網民直言，「年輕人，我們能不能投票把這群國會老爺選下去，他們一點都不關心我們，一點也不。那個坐在後排的人（議員）還說『我們在保護我們的孩子』，拜託，你們什麼也不在乎。你們甚至不讓周說完話。」他補充道，周無法詳細解釋疑慮，而只能用「是或否」來回答問題，其實正中這群議員的下懷。

另一位影片點讚數超20萬的網民則嘲笑議員在一個自己完全不懂的議題上，偏要裝作自己是專家似的，逼問對方。

美國政界人士的毫不知情、漠不關心，同樣引發Twitter等其他社媒平台網民的不滿。不少網民批評議員張口就把責任全部推到TikTok上，卻對美國國情視而不見，完全是顛倒黑白、本末倒置。

「他們就只是坐在那裏，看着美國孩子死於層出不窮的槍擊案，然後質問TikTok的行政總裁他是否知道有多少美國孩子因為使用這個應用程式而死亡！」

「他們在那裏追問『你知道有多少孩子死於這些TikTok挑戰嗎』，我向你保證，死於槍支暴力的孩子遠比死於TikTok挑戰的孩子多得多，但NRA（美國全國步槍協會）永遠不會被審判。」

周受資：TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院聽證會。（Reuters）

這就不得不提周受資在回答另一個類似問題時，給出的一個非常妙的回答。

被質問為何在美國的TikTok上會有與毒品相關的內容，他委婉回答說，在他的祖國新加坡，TikTok上就不會出現與毒品相關的內容，因為那裏嚴格禁毒。

商業內幕網站報道稱，發布在TikTok上的這些聽證會影片被「淹沒」在源源不斷的批評聲中，許多用戶譴責這群議員的所作所為丟了美國人的臉，讓「美國人在世界舞台上顯得非常愚蠢」。

這場聽證會在美國其他社交網絡平台也備受關注，不少網民都對這些「粗暴」、「野蠻」、「沒常識」的議員難掩厭惡之情，「他們中沒有一個人提出有意義的論點」、「按照他的邏輯，每個社交媒體應用程式都應該被禁止」。

「看TikTok行政總裁在國會作證真是太他X痛苦了，我們再一次允許完全沒資格的人，問人類已知的最愚蠢的問題。他們連iPhone都不會用，到底為何我們又重蹈覆轍？」

還有網民直言，這群議員們憑着「保護美國人的數據私隱和兒童安全」這般冠冕堂皇的藉口，實則做的就是往人身上潑髒水，藉機進行政治抹黑的勾當。有Twitter網民評論道，「這次聽證會就是個笑話，只是想製造更多媒體對中國散布恐懼和零數據私隱的報道罷了。」也有人表示，「如果你們認為美國需要封禁TikTok，卻不是建立一套監管數據的全面私隱法，那你們就壓根不是關心怎麼保護私隱。」

TikTok在美國被打壓也引起中國商務部的關注。針對美方或強制要求出售TikTok，中國商務部新聞發言人束珏婷23日在例行記者會上表示，如消息屬實，中方將堅決反對。束珏婷還表示，出售或者剝離TikTok涉及科技出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序，中國政府將依法作出決定。