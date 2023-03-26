普京：俄中合作沒有秘密　不建立軍事同盟　指西方建立新軸心國

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯和中國的合作中沒有任何秘密，與美國在該地區的行動不同，它不是一個軍事聯盟。



普京在接受「俄羅斯-24」電視台的扎魯賓採訪時說：「是的，我們在軍事技術相互關係方面有合作。我們沒有隱藏它。我們的一切都很透明。沒有甚麼秘密。」

普京指出，俄羅斯和中國會進行演習，但俄羅斯聯邦不僅與中國，而且與其他國家也在進行演習。

普京指出：「儘管在頓巴斯、扎波羅熱和赫爾松發生了事件，但我們仍然在繼續。我們仍在繼續合作。這一切都很透明。但這並不是一個軍事聯盟。而美國在做甚麼呢？他們正在建立愈來愈多的聯盟。」

普京還表示，西方列強正在建立一個新的軸心國聯盟，與德國和日本在第二次世界大戰時的同盟關係相似。

在採訪中，普京回顧道，北約已就該集團的新戰略概念達成一致，宣布該聯盟為全球性組織。普京還評論了今年早些時候英國和日本之間達成的在軍事領域建立聯繫和發展關係的協議。

普京說：「這就是為甚麼西方政客們在談論西方開始建立一個新的軸心，類似於1930年代德國和意大利的法西斯政權和軍國主義的日本所建立的軸心。」