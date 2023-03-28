韓國前總統全斗煥之孫回國稱「抱歉來到這世上」　入境後涉毒被拘

韓國前總統全斗煥之孫全宇元（전우원，Jamie Chun）3月中在網上拍片自揭家醜，稱冀向光州事件受害者道歉，但也因疑似在直播鏡頭前吸毒引起爭議。他3月28日上午返韓飛抵仁川國際機場，向傳媒談到「很抱歉來到這個世上」。他在入境後因涉嫌吸毒問題而被拘留。



全宇元從紐約機場乘坐飛機回韓國，他之前於26日在社交網站上傳電子機票，稱自己會在飛抵韓國後立刻前往光州市的五一八紀念文化中心，向光州事件的受害人道歉。

全宇元3月中在網上拍片自爆家醜，包括批評祖父全斗煥是「屠殺者」，又指控家人用的是黑錢，父親與女星搞外遇，令他的親生母親成為受害者。全宇元的爆料內容引發注意，同時他也因疑似在直播鏡頭前吸毒引起爭議，他在事件中昏倒在地，最後要送院。

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韓聯社報道，全宇元在抵達韓國後接受採訪，他表示有機會向遭受心靈創傷的人道歉，對他來說是福氣，又指很抱歉來到這個世上。

在全宇元入境後，首爾警察廳毒品犯罪偵查隊將其拘留。

報道指，全宇元家人因擔憂他被處罰，曾勸說其勿回國，但全宇元向傳媒表達了願意接受審訊的意思，並表示有能夠道歉的機會已是福澤。