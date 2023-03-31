因女兒反戰畫遭判監　俄父逃亡失敗被捕　疑開手機洩露行蹤

俄羅斯53歲男子莫斯卡列夫（Alexei Moskalyov），因其女兒在學校畫了一幅反戰畫而遭調查，被判抹黑俄軍罪成，須入獄兩年，但他其後逃離軟禁。當地人權律師扎赫瓦托夫（Dmitry Zakhvatov）3月30日表示，男事主現時已於白羅斯首都明斯克（Minsk）被捕，並透露對方很可能因使用手機而洩露行蹤。



路透社引述扎赫瓦托夫指：「明顯有人犯了錯誤，或許是因為他（莫斯卡列夫）使用了手機，亦很可能是因為他使用手機的方法不當」。著名反戰記者Marina Ovsyannikova亦指，莫斯卡列夫事前已被警告在逃亡前須關閉手機，同時要取出SIM卡，「但他在明斯克卻出於某種原因決定打開手機。」

現時未知莫斯卡列夫是如何從葉夫列莫夫市（Yefremov）逃至相距逾700公里的明斯克。其代表律師畢連科（Vladimir Biliyenko）表示，預料需要幾天時間安排將事主送返俄羅斯。

莫斯卡列夫是一名單親父親。去年4月，他的12歲女兒瑪莎（Masha）在美術堂上畫了一幅與俄烏戰爭相關的反戰畫，當中描繪多枚俄羅斯飛彈落在一名烏克蘭母親及其孩子身上，且在一面烏克蘭國旗旁寫上「光榮歸於烏克蘭」（Glory to Ukraine），另一面俄國國旗則寫上「不要戰爭」。校方得悉後隨即向警方舉報。

當局其後開始調查莫斯卡列夫在社交媒體上的活動，發現他曾因發文批評俄軍而被罰460美元。今年3月初，莫斯卡列夫被軟禁在家，愛女則被移送至兒童中心，有人權組織促請俄國當局將他釋放，好讓兩父女團聚。至3月28日，俄羅斯法院在當地主要社交媒體VKontakte上稱，莫斯卡列夫已經逃離軟禁。