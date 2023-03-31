巴基斯坦準備外判主要機場營運　冀吸引外資

巴基斯坦財政部3月30日宣布，政府就外判當地三大主要國際機場營運展開程序，作為吸引外地投資的其中一個手段，希望緩和國家外匯儲備不足的困境。



德國之聲（Deutsche Welle）報道，巴基斯坦準備外判運作的機場分別位於首都伊斯蘭堡（Islamabad）、卡拉奇（Karachi）及拉合爾（Lahore），並已經找來世界銀行（World Bank）旗下的國際金融公司（International Finance Corporation）作為外判過程的顧問。

報道提到，有關計劃由巴基斯坦總理夏巴兹·謝里夫（Shahbaz Sharif）在去年12月批准，希望吸引外國投資當地，並改善機場設施。當局與卡塔爾（Qatar）談判多時，爭取對方合作聯手負責該三個機場的營運，但未有任何合作細節或協議曝光。

不過亦有分析認為，外判機場營運或與當地財政狀況不穩有關，目前巴基斯坦的外匯儲備降至30億美元以下，政府被迫進一步收緊工業界進口原材料措施，不少工廠因此有最近數週停止運作，員工被辭退。

巴基斯坦希望獲國際貨幣基金組織（IMF）提供11億美元以避免債務違約，惟有關援助方案自去年12月起已暫停。前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）就要求推前原定今年8月舉行的大選，令國家可以應對多個危機。