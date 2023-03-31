土耳其國會最終放行　芬蘭實現加入北約目標

撰文：張子傑
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土耳其國會3月30日通過批准芬蘭加入北約（NATO）的法案，意味芬蘭的申請已獲30個北約成員國的國會全數支持。今次是自北馬其頓（North Macedonia）2020年加入之後，北約再次擴大規模。

德國之聲（Deutsche Welle）報道，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）結束多個月談判，並在日前向芬蘭「開綠燈」後，土耳其國會30日一致通過芬蘭加入北約的申請，而等待處理部分技術問題後，這個與俄羅斯相鄰1,300公里邊界的國家即將成為北約第31個成員國。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，芬蘭及瑞典憂慮會成為莫斯科的下一個目標，於是放棄長年的軍事不結盟傳統，在同年5月申請加入北約。

要成為北約的新成員國，需要獲所有成員國的批准。芬蘭今次成功實現目標，惟瑞典的申請仍未獲匈牙利及土耳其的批准，埃爾多安認為斯德哥爾摩方面仍需滿足與安全相關的問題，而匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）則呼籲瑞典釐清問題，國會目前未有相關議程。

瑞典外相比爾斯特倫（Tobias Billstrom）回應匈牙利政府的言論時表示，仍對瑞典在北約7月舉行峰會時加入抱有希望。

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