俄羅斯聖彼得堡爆炸案在逃疑犯與夫「神秘背景」曝光

俄衛網4月3日引述Telegram頻道Shot報道，涉嫌殺死支持普京的俄羅斯知名軍事博客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的達里婭・特列波娃（Daria Trepova）的妹妹索菲亞被拘，她在執法部門人員到訪時正在自己公寓裏。



2023年4月2日，俄羅斯軍事博主塔塔爾斯基（ Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡（Saint Petersburg）咖啡店爆炸案中死亡。（路透社）

俄羅斯警方的調查人員有理由相信她帶了一尊塔塔爾斯基的石膏半身像進入Street Bar咖啡店，雕像內裝有爆炸裝置。事發時塔塔爾斯基在發表演說。

據Shot報道，疑犯的妹妹被帶到調查委員會接受詢問。疑犯本人與她丈夫雷洛夫（Dmitry Rylov）仍被通緝。雷洛夫是通緝犯，但俄羅斯網媒Baza稱，事發時他不在。

俄羅斯媒體Fontanka以及國際文傳通訊社（Interfax）引述消息稱，現年25歲的特列波娃在聖彼得堡被捕。不過有關消息未獲官方證實。

▼Shot在Telegram頻道發布特列波娃照片，以及據說是她捧着石膏半身像進入咖啡店的影片：

Fontanka稱保安部隊在找一名名為達里婭的女子。Fontanka稱曾在以往的集會被捕。

俄羅斯知名傳媒人索布恰克（Ksenia Sobchak）Telegram頻道Krovavaya Barynya（Bloody Lady）指出，特列波娃2月24日在反戰集會被捕。

索布恰克俄羅斯名媛，有「俄羅斯Paris Hilton」之稱，其父阿納托利（Anatoli Sobchak）是普京的恩師。索布恰克2018年曾參加大選。