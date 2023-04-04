馬國女教師遺大愛　捐出器官可救逾30人

馬來西亞一名國際學校女老師日前不幸腦血管破裂，經搶救後被證實腦死，家屬遵從其生前意願，忍痛選擇為其捐贈器官，遺愛人間。經過院方檢測，這為女老師捐贈的器官可讓至少34人受惠，其中僅骨頭已可救助30人。



《中國報》報道，死者孫鳳玲（Michelle Soon，43歲）在家中排行第三，生前與丈夫有兩名年齡分別10歲和8歲的兒女。

其妹妹指出，姐姐於上周三（3月30日）晚上8時，突然無預兆倒地昏迷，被送院搶救仍被診斷為腦死，只能靠機器維持呼吸。而姐姐在之前2、3星期出席家人的葬禮時曾稱，若有一天她不在人世，希望能將器官捐獻。

家人了解姐姐的意願，並向院方傳達，院方隨後幫忙聯絡器官捐贈部門的負責人，並在孫父簽署同意下進行相關程序。院方為孫鳳玲進行全面評估和檢測，並讓家屬選擇想要捐贈的器官，最後符合資格及決定捐贈的器官為一對眼角膜、一對腎及骨頭。

妹妹表示，「我們很好奇，姐姐捐贈的器官可以救多少人。有關部門回應，一對眼角膜可幫助2人，一對腎臟除了可幫助2名病患移植，還可騰出排期給等待洗腎的病患，至於骨頭則可救助多達30人。 」

4月1日凌晨，醫療團隊已為死者順利取出器官，並在救護車和警車的開路下，將腎臟送往另一所醫院，為兩名同為37歲的腎病女患者進行移植。

妹妹又稱，孫鳳玲生前非常照顧飲食，平日三餐少油且常吃蔬果，健康評估亦顯示腎臟功能非常好。 「姐姐生前樂於助人，非常善良，對我們來說她猶如天使，儘管對她離世深感不捨，但我們也對她生前想要捐獻器官，貢獻自己幫助他人的意願，感到自豪。」妹妹也同時表示，希望各界響應器官捐贈。