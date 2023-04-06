馬克龍與馮德萊恩訪華　扮演的「好警察與壞警察」角色

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已抵達北京，他們在4月6日稍後與國家總理李強及主席習近平會面。外界視他們兩人共同出訪中國，是在扮演「好警察與壞警察」（Good cop, Bad cop）的角色，推動中國協助結束俄烏戰爭。



馬克龍在5日抵步北京後，出席了法國大使館舉辦的活動，他發言時表示，儘管中國提出的和平計劃不一定是歐洲最理想的選項，但仍要向中國致敬。又稱期待中方能給序烏克蘭人民實質性的幫助，因此必須與中國對話。

馬克龍扮演的是「好警察」角色，向中國展示着友好的態度。中國一直呼籲歐洲能秉持戰略自主，馬克龍這次來訪還帶着括商界領袖在内的大型代表團，示意歐洲希望與中國繼續做生意。

圖為4月5日，馬克龍在北京出席在華法國人團體活動時發言。（Reuters）

同行的馮德萊恩則是相反角色，她在出發前針對北京發表強烈的措詞，批評中俄的「無上限友誼」，批評中國在新疆侵犯人權，批評中國借台灣開設辦事處單方面懲罰立陶宛。

馮德萊恩的講話引起了中國的不滿，中國駐歐盟大使傅聰的反駁指她的講話中包含「大量的錯誤陳述和曲解」，而且「故意歪曲中國的立場」。但面對着歐盟的主動來訪，中國不會拒絕，馬克龍與馮德萊恩同時訪華，展示著歐盟兩種不同的態度。

對比馬克龍，馮德萊恩與美國關係更為密切，且對北約的立場表示支持，一些人把她稱為「來自布魯塞爾的壞警察」。她的目的是希望向中國展示歐盟的立場，以施壓的方式阻止北京向俄羅斯提供軍援等。

俄烏戰爭爆發後，西方世界更為團結，中國擔憂歐美會因此走得愈來愈近。外界認為中國有意利用歐洲內部的分歧分化歐盟成員國，試圖把歐洲部分地區從美國的軌道上吸引過來，因歐洲各國對中國保持着不同程度的親密關係。

作為「好警察」，馬克龍會希望繼續發揮其說客的角色，與習近平直接對話。但礙於中國的透明度，沒有跡象會顯示習近平會受馬克龍影響。外界預料他的訪問可能與習近平訪問俄羅斯一樣，表面上沒有什麼結果。

圖為3月10日，馮德萊恩前往美國訪問，在白宮前回應記者提問。（Reuters）

但也有人認為，中國可能會借馬克龍訪問的機會，向世界展示中國能完成美國無法完成的事情。最近中國將自己宣傳為另一個和平調解人，促成沙特與伊朗重啟外交，發表烏克蘭和平倡議，讓世界注目。

新加坡國立大學亞歐關系政治學副教授黄奕鵬（Reuben Wong）指出，當烏克蘭戰爭最終結束時，中國希望以和平締造者的姿態坐在談判桌上。隨著戰爭繼續對全球經濟造成損失，中國的出口繼續萎縮，會希望戰爭盡早結束合乎北京的利益。