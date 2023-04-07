34枚火箭從黎巴嫩攻擊以色列　聯合國促各方克制

以色列軍方6日下午發聲明稱，當天有34枚火箭彈從黎巴嫩境內射向以色列北部，其25枚被攔截。黎巴嫩媒體也稱，該國南部地區遭到以軍報復性砲擊。聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國譴責從黎巴嫩向以色列北部發射多枚火箭彈的行動，並敦促各方保持最大程度的克制，避免採取任何可能使局勢進一步升級的行動。



綜合新華社及俄羅斯衛星通訊社報道，以色列軍方的聲明稱，從黎巴嫩境內射向以色列北部的34枚火箭彈中，有25枚被以方鐵穹防空系統攔截，5枚落在以色列境內，4枚去向不明。以色列媒體稱，火箭彈碎片造成2名平民輕傷。

以色列總理辦公室發表聲明說，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將召集安全內閣會議商討對策。目前，以色列北部領空對民航航班關閉，當局還促請國民暫不要前往北部地區。

另方面，黎巴嫩傳媒報道，以軍炮擊黎巴嫩南部提爾地區。報道引述消息人士表示，從黎巴嫩境內向以色列發射的火箭彈不超過20枚。接近黎巴嫩真主黨的消息人士表示，這次襲擊與真主黨無關。

以色列軍警與巴勒斯坦民眾，在當地4月5日兩度在在耶路撒冷舊城的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）衝突，造成數十人受傷。多個周邊國家及阿拉伯國家聯盟，均對以色列表示譴責。