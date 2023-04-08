殺神4影星Lance Reddick死因疑點重重？律師逐點反駁

在《殺神John Wick 4》系列影片中扮演大陸酒店經理的黑人男星蘭斯雷迪克（Lance Reddick），上個月中旬驚傳在家中自然死亡，享壽60歲。專門報道明星與名流八卦的TMZ在6日取得死亡證，稱蘭斯是由於缺血性心臟病和冠狀動脈粥樣硬化性心臟病而猝逝，但《時人》（People）數小時後接到蘭斯律師的聲明，稱「檢驗報告與家人的認知完全不合」，稱蘭斯有運動習慣，飲食健康到有如營養師幫他規劃過，根本不太像是有心臟病的患者。



歐美傳媒報道，當蘭斯倒在自家後院，是他的妻子返家後第一個發現，儘管立刻送醫，已經回天乏術，檢驗報告中所稱的冠狀動脈心臟病，是指冠狀動脈粥狀硬化，長期堵塞血管，使得血管壁失去彈性或是變厚，讓管道愈來愈狹窄，導致血液流動困難，心臟就會因缺乏血液所運送的氧氣和其他營養而受損，引發患者中風或是猝死的危險。可是從蘭斯律師詹姆斯霍恩斯坦（James Hornstein）的聲明，報告裏的描述跟家人認知裏蘭斯的健康情形，完全對不上。

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詹姆斯聲明中提到：「這份死因鑑定報告，並非從驗屍而得到的結果，蘭斯的遺體並沒有經過這種程序。且就我所知，蘭斯生前的醫療紀錄也都沒有顯示過報告裏所稱的那些情形。蘭斯是我見過身體最健康的人，他每天在自己家裏的健身房鍛練，做相當強大的心臟有氧運動，就算為了工作不在家，在會在演出合約上註明要有能讓他在空檔可以鍛練的設備，而他吃的很健康，像是經過營養師幫忙規劃出來的菜單，因此死因報告裏的描述完全跟他的生活作息一點都對不起來。」

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詹姆斯表示他目前仍是代表蘭斯妻子史蒂芬妮（Stephanie）的律師，死因報告上的描述並沒有被證實，也和家人對他的認知不同。不過高調質疑死因報告之後，史蒂芬妮想要求什麼？詹姆斯的聲明並沒有提到。蘭斯雷迪克原本看似是病發猝逝，現在彷彿變成懸案，真相如何，連家人都不清楚。

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