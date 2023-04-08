美國德州法官頒令禁用墮胎藥米非司酮　再牽墮胎權之爭

美國得州一名聯邦法官在4月7日頒令，暫停墮胎藥物米非司酮（Mifepristone）的使用權。米非司酮在過去20年在美國多地廣泛使用，這次禁令是繼推翻羅訴韋德案後，反墮胎及保守派人士的又一重要舉措。



保守派聯邦法官卡克斯馬瑞克（Matthew Kacsmaryk）在其67頁的判詞中，質疑美國食品藥物管理局（FDA）當年審批藥物的程序，聲稱FDA違反了聯邦法例中容許藥物加快審批的規定，要求停止使用米非司酮。判令將暫緩執行一星期，讓當局提出上訴。

圖為1月13日，美國新墨西哥一間診所，米非司酮的口服藥。（Reuters）

美國司法部在同日確定將對德州裁決提出上訴，華盛頓一名聯邦法官亦同時頒發判令，保障米非司酮的使用權。

米非司酮（或稱美服培酮）是一種口服的墮胎藥，常與米索前列醇（Misoprostol）共同使用，藥理是透過與黃體素的拮抗作用，促成流產。FDA花了4年時間審核才批准使用，至今已使用超過20年。

德州的判決將可能影響全美數以百萬計的婦女，有專家指責卡克斯馬瑞克只引用對其有利的研究以支持他的論點，使用反墮胎人士常用的字眼，卻忽略其他反對觀點，批評卡克斯馬瑞克的判決有明確的意識形態。

克斯馬瑞克在2019年獲前總統特朗普（Donald Trump）出任德州聯邦法官。特朗普在任時委任多個保守派法官，被指是意圖推行保守系的政策，包括在保守派大法官佔多數的最高法院中，推翻保護女性墮胎權的羅訴韋德案。