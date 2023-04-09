美國泄機密文件　美媒：華府收集盟友情報　韓國稱將進行必要溝通

撰文：房伊媚
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美國國防部一批機密文件外泄，並在社交媒體上流傳。美媒4月8日稱，美國曾收集有關盟友的情報，包括韓國、烏克蘭、以色列、以及英國的情報。報道提及有關韓國、烏克蘭、以色列的情報內容。韓國4月9日稱，將與美國進行必要的溝通。

以下為報道提及的韓國、烏克蘭、以色列情報內容 :

● 韓國

韓國政府在俄烏戰爭上的立場是，韓國不向烏克蘭提供武器援助。《紐約時報》4月8日稱，美國國防部外泄的機密文件顯示，美國施壓韓國，要求韓方向烏克蘭提供彈藥，韓國面對美國壓力以及國家立場，感到左右為難。報道指，韓國擔心美國總統拜登（Joe Biden）會直接就此事致電韓國總統尹錫悅。

報道指，2022年有報道稱，韓國同意向美國出售彈藥，以協助美國補充庫存，但美國國防部的機密文件顯示，尹錫悅的幕僚擔心美國會將彈藥交給烏克蘭。文件提及，時任韓國國家安保室室長金聖翰的下屬告訴他，韓國政府擔心，若韓國應美國要求向美方提供彈藥，美國可能不會是彈藥的最終使用者。

韓國總統辦公室4月9日回應報道指，會就有關報道，與美方進行必要的溝通。韓方表示，過去曾多次發生類似的情況，但這些事件未達到根本上動搖韓美關係的程度，韓美同盟堅固。

● 烏克蘭

《紐約時報》4月8日稱，美國國防部外泄的文件指，美國看來在收集有關烏克蘭軍方和政治高級領袖的情報，這反映美國在嘗試了解烏克蘭戰略方面遇到困難。

報道指，機密文件提及烏東頓涅茨克（Donetsk）巴赫穆特（Bakhmut）的戰況危急，烏克蘭軍隊或接近戰敗。文件描述烏克蘭軍方內部討論如何應對戰鬥，有指揮官決定從軍事情報機構部署精銳部隊來擊退俄軍。

● 以色列

《紐約時報》4月8日稱，根據美國國防部外泄的機密文件，以色列情報和特勤局（摩薩德，Mossad）的領導人呼籲情報和特勤局官員以及國民抗議政府的司法改革法案，包括他們曾數次明確地呼籲民眾採取行動，譴責以色列政府。

以色列高級國防官員否認這情報內容。

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