法國白朗峰大雪崩4死2失蹤　鏡頭拍下可怕「白色巨浪」洶湧直撲

位於法國阿爾卑斯山（French Alps）的最高峰的白朗峰（Mont Blanc）附近4月9日發生大型雪崩，4死兩失蹤。當局已派員尋找失蹤者。



當時身在另一滑雪度假村的遊客拍攝的影片，可見白雪皚皚的山峰上突然冒出一團白色煙霧，之後便出現一大幅「雪牆」向下直撲，恐怖的瞬間全被拍下。

法國東部上薩瓦省（Haute-Savoie）政府發言人科康（Emmanuel Coquand）稱，死傷者都是在山上進行野外滑雪時遇險。他稱正在確認他們的身份。

科康稱雪崩覆蓋範圍廣泛，面積有1000米長，500米寬，地點在滑雪勝地孔塔米訥－蒙茹瓦（Les Contamines Montjoie）及村莊附近。

死難者中有2人是登山嚮導，他們未能逃離滾下阿馬塞特冰川（Armancete glacier）的雪塊。

該省稱意外中還有一人受輕傷。其他被雪崩波及8人則撿回一命。

上薩瓦省說，此前法國氣象局（Meteo France）並未對此地區發布雪崩警告，災難可能是天氣暖和與風勢所造成。

上薩瓦省萊孔塔米訥－蒙茹瓦市長巴爾比耶（Francois Barbier）對法媒說，他認為這是今季最致命的雪崩。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在Twitter賬號發文，稱搜索隊在繼續尋找失蹤者，他的心與受影響人士、死難者及家屬同在。