巴西總統今訪華倡創「和平俱樂部」：中國金磚國合作調解俄烏戰爭

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）4月11日起訪問中國。是次訪問因他患輕度肺炎而推遲了2週。他與中國國家主席習近平計劃討論的主題之一是建立「和平俱樂部」，中國參與和金磚國家合作調解俄烏戰爭。



俄衛網11日引述巴西外交部消息，盧拉預定在北京會見習近平、總理李強和全國人大常委會委員長趙樂際。

俄衛網11日引述巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）較早時稱，盧拉會在訪華期間打算提議成立一個有中國參與的「和平俱樂部」，以解決烏克蘭問題。

中國2月提出瞭解決局勢的和平方案，其中包括呼籲停火、尊重各國在安全領域的合法利益以及解決烏克蘭的人道主義危機等。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱當西方和基輔做好準備時，中國和平計劃的許多要點都可以作為解決問題的基礎。

巴西總統盧拉：圖為2023年3月20日，盧拉在該國首都巴西利亞出席一個公開場合。（Reuters）

盧拉10日表示，他此行將邀請習近平訪問巴西，進行雙邊會談、了解巴西，向他展示中國感興趣的投資項目，並稱計劃鞏固與中國的關係。

盧拉預計4月11日抵達中國、展開訪華行程，並在14日與習近平會面。 巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）日前對記者說，盧拉與習近平會討論烏克蘭戰爭，而盧拉希望推動他的調解談判計劃，以結束俄烏戰爭。

雙方在會談期間將討論貿易、投資、再工業化、能源轉型、氣候變化和世界和平與安全等問題。在上海，巴西總統將參觀新開發銀行，即金磚銀行的總部。