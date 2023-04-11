IMF調低全球經濟成長預測至2.8％　料中國經濟增長5.2%

國際貨幣基金組織（IMF）4月11日宣布，調低2023年全球經濟成長預測至2.8%，低於1月時預測的2.9%。IMF估計中國2023年的經濟增長為5.2%，與1月時的預測數字一致。



IMF在最新的《世界經濟展望》報告表示，美國兩家地區銀行倒閉、瑞信被迫合併的事件發生後，政府部門的強力行動控制了在銀行系統間的傳染風險，但這場動盪還有另一層的不確定性，就是居高不下的通脹與俄烏戰爭帶來的溢出效應。

IMF稱，近來金融市場波動加劇，圍繞世界經濟前景的霧氣變得更濃厚，預測2023年全球經濟成長預測為2.8%，此較2022年時預測的3.4%大幅下降，也低於2023年1月時預測的2.9%。IMF預測2024年的全球經濟成長率為3.0%。

在最新的預測中，IMF估計美國2023年的經濟成長率為1.6%，德國為負0.1%，英國為負0.3%，中國為5.2%，印度為5.9%。

這間機構預計隨着能源價格下降，全球總體通脹會從2022年的8.7%降至2023年的7%，但計算食品和能源成本的核心通脹則預計需更長時間才會下降。

IMF於10日又在一篇博客（Blog）文章中表示，最近實際利率的上升可能屬暫時性。

文章指「當通貨膨脹受控，發達經濟體的中央銀行可能會放鬆貨幣政策，並將實際利率帶回到疫情流行前的水平。」