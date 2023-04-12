馬克龍的「獨立自主」被批不乎現實　專家：歐盟安全非常依賴美國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），稱歐盟應該獨立自主，避免捲入中美在台灣的爭端之中，言論引起波瀾。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在4月11日訪問美國前，還故意說了一句「美國的聯盟是我們安全的絕對基礎」，不點名反駁馬克龍的「獨立自主」。



莫拉維茨基表示，他前往訪問美國的目的，是加強經濟和國防等領域的合作。他不點名說有些領導人「夢想要跟所有人，包括俄羅斯或遠東的大國合作」，但「美國的聯盟是波蘭安全的絕對基礎」，這一句明顯是針對法國總統馬克龍。

圖為4月11日，抵達美國的波蘭總理莫拉維茨基。（Reuters）

馬克龍鼓勵歐洲制定自己的路線，警告如果歐洲「陷入不屬於歐洲的危機中，無法建立自己的戰略自主權」，歐洲將面臨「巨大的風險」。他的言論在歐洲有許多追隨者，甚至部分成為歐盟的政策。歐盟正在確保他們的軍備武器到電動車的用品，都不會完全與中國或美國掛鈎。

然而，馬克龍希望讓歐洲成為「第三極」，並不受部分歐盟成員國，特別是東歐國家的歡迎。東歐國家一直認為受到俄羅斯的壓迫，為尋求安全必須與美國結盟，取得北約的保護。

相比起波蘭總理莫拉維茨基，一些外交官員批評得更直接。一名來自東歐的外交官表示，這不是馬克龍第一發表「自己的觀點，不代表歐盟的立場」。

另一名東歐的官員指出，馬克龍的言論對歐盟團結沒有任何幫助：「在當前地緣政治變化激烈的世界中，特別是面對俄烏戰爭，民主國家必須比以前更緊密地合作。人們應想起美國首任駐法大使富蘭克林的智慧，要麼我們團結起來，要麼我們將被各自吊死。」

富蘭克林（Benjamin Franklin）是美國首位駐法國大使，也是開國元勛之一，他的肖像被印在美金100元的紙幣上，為人所熟知。

智庫國際防務與安全中心（International Centre for Defence and Security），外交政策負責人賴克（Kristi Raik）表示，馬克龍未曾明確表示誰將在歐洲取代華盛頓，但這個問題在俄烏戰爭上顯得非常清楚，歐洲的安全非常依賴美國。儘管德國法國已承諾增加軍費，但這變化需要很長時間。

賴克指出，若果馬克龍的目標是一個有能力保護自己的歐洲：「他應該表明法國能夠做出更多的事情，保衛歐洲免受俄羅斯的威脅。」