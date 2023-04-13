德國外長今訪華　路透社：變成跟進馬克龍言論的「補鑊之旅」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）從星期四（4月13日）起對中國進行訪問。由於歐美政治人物和評論員批評法國總統早前在對華課題上發表的言論，貝爾伯克此行被視為是損害管控（damage control）之行。



綜合路透社和德國之聲報道，貝爾伯克希望通過中國之行，重申歐盟的共同對華政策。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）早前接受歐美媒體訪問時認為，在台灣課題上不應被捲入由美國節奏和中國大陸過度反應驅動的一場危機。歐美政治人物和評論員批評馬克龍的這番言論，美國前總統特朗普就指他拍中國的馬屁（kissing ass）。

馬克龍之後強調，法國在台灣問題上立場保持不變，支持維持現狀，也不會在這個課題上成為美國的附庸。

分析人士認為，許多歐盟成員國希望德國能利用貝爾伯克的訪華之行，制定明確、統一的歐盟對華立場。

歐洲對外關係委員會歐中關係研究員巴楚斯卡（Alicja Bachulska）告訴路透社：「現在在很大程度上是損害管控……但馬克龍訪問的影響非常大，也仍然很不清楚這種平衡最終會怎麼發展。」

路透社認為，即使沒有馬克龍的這番言論，貝爾伯克在訪華期間仍需小心處理。貝爾伯克的對華態度比總理朔爾茨更為強硬，並正在起草旨在減少德國對華經濟依賴的政策。

德國外交關係委員會中國問題專家魯利格（Tim Ruehlig）告訴路透社：「她被視為是麻煩製造者。如果這一點完全沒有影響到她的訪華之行，我會感到驚訝。」

貝爾伯克將在訪華期間與中國國務委員兼外長秦剛會面，據報也會與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。

在啟程前往中國，貝爾伯克曾說，她的首要任務是提醒中國有關發揮影響力，促成俄羅斯結束俄烏戰爭的責任，並強調歐洲的共同信念，即單方面改變台海現狀是不可接受的。

德國外交部發言人扎塞（Andrea Sasse）星期三（12日）也說，德國對台灣海峽的局勢非常關注，兩岸緊張局勢將會是貝爾伯克訪華期間的會談話題之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

