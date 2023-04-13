世銀掌舵人「拉響警報」：我們可能面臨一個失去的十年

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）以《恢復增長：東亞和太平洋經濟更新資訊》（Reviving Growth: East Asia and Pacific Economic Update）為題於4月12日發文，以下是世銀網站發布的全文：



以過去幾年多重危機接踵而至，終結了全球持續近30年、大幅減少了極端貧困的經濟增長。這一增長期從1990年開始，生產率飆升，收入增加，通貨膨脹率下降。在一代人的時間裏，大約四分之一的發展中經濟體躍升為高收入國家。

因此我們可能面臨一個失去的十年，而且不是像以前那樣僅局限在一些國家或地區，而是整個世界。如果不採取宏大廣泛的政策來推動經濟增長，預計從現在到2030年的全球平均潛在GDP增長率（即在不引發過度通脹的情況下，一個經濟體基於投資和生產率在中期內可以維持的理論增長率）將從2011年-2021年的年均2.6%降至2.2%--30年最低水平，比本世紀第一個十年的年均3.5%大幅下降近三分之一。由於投資低迷，發展中經濟體的潛在GDP增速也將大幅下滑：從2000年 -2010年的年均6%降至2011年-2021年的5%，再到本十年剩餘時間的4%。

潛在GDP增長率大範圍放緩，嚴重影響了世界應對這個時代特有且不斷加劇的挑戰的能力。經濟體的潛在GDP增長率限定了一些影響發展的關鍵政策的操作範圍，包括基準利率水平、政府支出的可能範圍和投資者回報預期水平。

採取增加勞動力供應、提高生產率和激勵投資的政策，能夠提高潛在增長率。我們的研究表明，如果所有國家都大力推動經濟增長，全球潛在GDP增速可以提高0.7個百分點，達到2.9%的年均增長率，預期的放緩將由此轉化為加速增長。本報告列出的促進增長政策選項十分廣泛，同時着重闡述了六方面的優先干預措施：

世界銀行行長馬爾帕斯稱，決策者採取增加勞動力供應、提高生產率和激勵投資的政策，能夠提高潛在增長率。圖為2022年12月23日，東京的行人在走在澀谷的商業區。（Reuters）

加大投資：世界各國大力推動增加投資，在不破壞財政可持續性的前提下實現發展和氣候目標，可以將每年潛在增長率提高0.3個百分點。開展改善營商環境的改革，解決私營部門發展面臨的各種障礙，如開辦企業成本高昂、產權保護不足、公司治理薄弱、勞動力和產品市場政策缺乏效率，以及金融部門不夠成熟。投資交通能源、氣候智能農業、製造業、土地和供水系統等領域，同時配合氣候目標，可以提高長期增長率，加強應對自然災害的經濟韌性。

理順協調貨幣和財政框架：穩健的宏觀經濟框架對呵護投資者信心至關重要，同時可以緩和經濟周期的波動幅度。這樣的框架有利於增強投資者對國家機構、政策和貨幣的信心，而且在貨幣和財政政策目標一致時最有效。框架要重點關注通貨膨脹、債務、財政審慎和金融部門穩定。

降低貿易成本：貿易成本，主要是與運輸、物流和法規相關的費用，使國際貿易商品的成本翻了一番。運輸和物流費用最高的國家可以採用此類費用最低的國家的貿易便利化措施，將貿易成本減半。此外，貿易成本還能以氣候友好的方式降低，包括取消目前許多國家關稅表對碳密集型商品的偏向，以及消除對環境友好型商品和服務的准入限制。

圖為2018年4月8日，一艘載有集裝箱的貨船停靠在中國山東省青島市的青島港。（Getty）

挖掘服務業潛力：隨着國際貨物貿易走向低迷，服務業已成為發展中經濟體日益重要的增長引擎。在服務出口總額中，以數字方式交付、與信息通訊技術相關的專業服務的佔比從2019年的40%攀升至2021年的50%以上。發展中經濟體還未在日常生活中廣泛使用此類技術，因此在這一領域有很大的增長空間，但這需要國家更加重視教育和技能培養，特別是語言和數字技能。

提高勞動參與率：如果將整體勞動參與率，尤其是女性和老年工作者參與率，提高到有記錄以來最好十年的增長率，可在2030年前將每年的全球潛在增長率提高0.2個百分點。全球女性勞動參與率只有男性的四分之三，新興市場和發展中經濟體的差距就更大。在南亞、中東、北非等地區，如果將女性勞動參與率提高到新興市場和發展中經濟體的平均水平，2030年前可將每年潛在GDP增長率提高1.2個百分點。提高年齡在55歲及以上勞動者的平均參與率（目前約為30-45歲勞動者的一半）同樣有用，但是需要國家在工作能力、再培訓和新技能方面進行更多投資。

加強全球合作：從1990年到2010年代中期，全球經濟幾乎開足馬力前進，這部分歸功於蘇聯解體後的廣泛國際合作。自那之後這種合作舉步維艱。如果世界要動員實現可持續增長和減貧所需的投資，就必須在貿易、氣候、金融、債務透明度、脆弱性、衛生和基礎設施等領域找到行之有效的新型合作方式。

一系列重大挫折將世界帶到了另一個十字路口。要重振經濟增長，我們既需要聚售重點的政策，也需要有效的國際合作，兩者必須相輔相成。世界銀行集團正在全力幫助各國制定和實施相關政策和項目，不僅推動經濟和收入中位數增長，而且促進環境可持續性和韌性。