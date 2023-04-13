美國軍情密件外泄｜華府被揭監視古特雷斯：他太關照俄羅斯

近日網絡上流傳的美國五角大樓機密文件顯示，美國一直密切關注聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），並認為他過於關照俄羅斯的意願。



英國廣播公司（BBC）星期四（4月13日）報道，外泄的部份文件對涉及古特雷斯及其副手的私密對話進行描述。

BBC稱，其中一份文件重點關注俄烏戰爭爆發後，由聯合國和土耳其斡旋促成的《黑海穀物出口倡議》，表明古特雷斯對該倡議極其關心，甚至到了願意照顧俄羅斯利益的地步。

俄羅斯經常抱怨本國糧食和化肥出口受到國際制裁的不利影響，並反覆威脅暫停在倡議方面進行配合，除非本國的顧慮得到解決。

文件中寫道：「古特雷斯強調自己為提高俄羅斯出口能力做出的努力，即使這份努力涉及到被制裁的俄羅斯個人和實體。」

聯合國官員駁斥稱古特雷斯非常反對戰爭；聯合國促成該倡議，是為努力減輕戰爭對最貧困人口的影響、降低食品價格，以及確保最需要肥料的國家獲得肥料。

另一份文件則記錄了古特雷斯和聯合國副秘書長、前肯尼亞貿易部長阿米娜・穆罕默德（Amina Mohamed）的坦誠對話，顯示他對歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）呼籲歐洲為援助烏克蘭生產更多武器一事感到不滿。

美方目前仍在調查機密文件遭泄露的原委。

本文獲《聯合早報》授權轉載

