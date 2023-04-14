刺殺CashApp創辦人Bob Lee疑犯被捕

加密貨幣交易及支付平台CashApp創辦人Bob Lee（音譯：鮑勃·李）在美國三藩市（San Francisco）市中心附近遭刺死後，警方4月13日逮捕涉案疑犯莫梅尼（Nima Momeni）。



根據警方說法，莫梅尼也在科技行業工作，與鮑勃·李相熟，兩人4日凌晨乘搭莫梅尼名下的車穿過三藩市市中心時，他們在車內似乎發生爭執，鮑勃·李下車後，莫梅尼繼續與其爭持。莫梅尼其後用刀多次刺傷鮑勃·李。警方其後在涉事現場附近尋獲兇器。

根據LinkedIn，莫梅尼是資訊科技諮詢公司Expand IT持有者，曾在包括Coast Range Technologies和Marfic在內三藩市多間企業擔任顧問和系統工程師。

三藩市警方4日上午2時35分左右接獲報案，在林孔山（Rincon Hill）社區發現一名身有刀傷的男子，救護員到場後發現男子身中多次刀傷，傷勢危及生命，雖送院搶救但仍宣告不治。

鮑勃·李的父親Rick Lee（里克・李）5日在Facebook證實其死訊，稱：「我剛失去我最好的朋友，我的兒子鮑勃·李周二（4日）清晨在三藩市街頭喪生。」

Cash App是一款來自加密貨幣初創公司Block, Inc.（前身為 Square, Inc.）的移動支付應用程序。鮑勃·李在Block, Inc.擔任首席技術總監（CTO）時創立了CashApp。目前該平台市值約400億美元，活躍用戶至少有3,000萬。