美軍情密件外泄｜低階士兵怎取得敏感文件？　5原因或導致漏洞

美國國防部數十份有關烏克蘭戰爭的機密文件外流，成為10年來最嚴重的國安漏洞事件，21歲麻州空軍國民兵特謝拉（Jack Teixeira，又譯泰謝拉）涉案被捕，引發外界質疑，這名年輕小兵究竟是如何取得這些高度敏感的文件？



是次事故揭開了美軍在保護機密文件過程中的漏洞：（按圖了解）

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《紐約郵報》報道，特謝拉於4月13日在母親家中被捕，畫面可見他身穿綠色上衣、紅色短褲，雙手抱頭緩慢後退，接着被舉槍的聯邦調查局（FBI）人員押上車。他擔任情報部門成員網絡傳輸系統技工（CTSJ），工作內容並非情報分析，而是與IT基礎設施有關，外媒分析他可能取得密件的途徑如下。

國防部定期向年紀較輕的士兵開放安全許可

國防部發言人賴德（Pat Ryder）於4月13日說明，部份服役人員因職位需求，一入伍就需要取得可查閱機密資料的安全許可（Security Clearance）資格，「如果你在情報部門工作，需要安全許可，就得經過適當的審查。」

雖然特謝拉職銜很低，只比剛入伍的飛行員高2階，很可能因其職位的特殊性而需要取得資格。

網絡傳輸系統技工（CTSJ）需要更高級的安全許可

這份工作可能使特謝拉必須使用及保護敏感的通訊渠道，因為CTSJ是空軍一線技術及訓練人員，負責維護軍隊最先進的網絡基礎設施，而這些網絡用於收發高度敏感訊息。

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所屬部隊需要接觸外國情報

CTSJ需要查閱高度敏感情報的原因目前不明，但可能與特謝拉隸屬的空軍國民警衛隊第102情報聯隊有關。

第102情報聯隊網站寫道，「我們的任務是提供全球範圍內的精確情報、指揮與控制，以及訓練有素、經驗豐富的空軍，以提供遠征作戰支持及國土安全」，任務內容可能是提供與烏克蘭有關的情報，國防部在4月13日則拒絕回應此事。

軍隊主力是年輕人

約2/3美國軍人年齡低於30歲，其中多數是25歲以下，代表有安全許可資格的士兵年齡可能不到可合法飲酒的21歲。

國防部動員國民警衛隊支援烏克蘭戰爭

國民警衛隊最廣為人知的職責是應對國內騷亂及自然災害，但政府也可為海外任務動員預備役部隊。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）此前便曾下令將國民警衛隊部署到歐洲，不過至今未公開宣布動員國民警衛隊部隊，從美國本土支援烏克蘭。

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