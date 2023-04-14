習近平晤盧拉　中巴發表深化全面戰略夥伴關係聯合聲明

中國國家主席習近平4月14日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會談。



習近平對盧拉訪華表示熱烈歡迎。習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益，中巴關係的全局性、戰略性、全球性影響日益突出。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關係，將中巴關係置於外交優先位置。中方願同巴方一道，開闢新時代中巴關係新未來，給兩國人民帶來更多福祉，為地區乃至世界的和平穩定和繁榮發展發揮積極重要作用。

習近平強調，今年是中巴建立戰略夥伴關係30周年，明年將迎來兩國建交50周年。中國正在推動高質量發展和高水平對外開放，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，將為包括巴西在內的世界各國帶來更多機遇。雙方要保持經常性戰略溝通，加強治國理政經驗交流，堅定視彼此為重要發展機遇，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，堅定支持發展中國家加強團結協作。雙方要深化務實合作，穩步推進現有重大合作項目，深挖農業、能源、基礎設施建設、航空航天、科技創新等領域合作潛力，探索加強綠色經濟、數字經濟、清潔能源等合作，歡迎更多巴西優質產品進入中國市場。中方願積極探討共建「一帶一路」同巴西「再工業化」戰略對接。雙方要以明年慶祝兩國建交50周年為契機，密切人文領域交流合作，夯實中巴友好民意基礎。

盧拉訪華：圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在中國北京民大會堂會見中國國家主席習近平，兩人一同出席歡迎儀式。（Reuters）

習近平指出，中方堅定支持拉美和加勒比國家鞏固和平穩定、獨立自主、團結發展的良好勢頭，支持地區推進一體化進程，並在國際事務中發揮更大作用。中方願同巴方一道，繼續辦好中拉論壇，推動中拉合作邁上新台階，實現共同發展。中方也願同巴方一道，加強中國同南方共同市場、南美國家聯盟合作。面對世界百年未有之大變局，中巴要站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，弘揚全人類共同價值，推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展，切實維護好廣大發展中國家共同利益和國際公平正義，攜手構建人類命運共同體。中方願同巴方在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊框架內就共同關心的全球性問題加強戰略協作，就應對氣候變化加強協調配合。

盧拉表示，他非常榮幸和驕傲率龐大代表團第四次訪華，這是他這次就任總統以來首次出訪美洲之外的國家，體現了巴方對中國的熱愛以及對發展巴中關係的重視。中國是當今世界政治、經貿、科技等各領域不可或缺的重要力量，為促進世界和平與發展發揮着至關重要的作用。巴西從推動建立公正合理的國際秩序的戰略高度致力於同中國發展更緊密的關係。全面加強對華關係也是巴西立法機構和社會各界的共同強烈願望，他很高興參觀了華為公司並會見了中方有關企業代表，對中國在5G等領域發展成就深表欽佩，希望拓展兩國相關領域合作，歡迎中國企業赴巴投資合作，助力巴實現數字轉型和低碳發展。相信巴中深化擴大合作將有助於巴「再工業化」進程，有助於解決脫貧等問題，更好造福人民。巴方願同中方密切教育、文化等領域交流合作，增進雙方人民相互了解。巴中在很多重大國際問題上擁有共識和共同利益，雙方都捍衛多邊主義和國際公平正義，巴方願同中方加強在二十國集團、金磚國家等多邊框架內戰略協作，就國際金融、應對氣候變化和環境保護加強協調合作，為推動發展中國家擺脫不公平規則束縛、實現更加公平平衡發展作出貢獻。他相信，巴中關係的未來必將更加美好。

圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉Facebook專頁發布盧拉與中國國家主席習近平在北京接受群眾歡迎時的照片。（巴國總統盧拉Facebook專頁）

兩國元首還就烏克蘭危機問題交換了意見。雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持，呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用，決定就此保持溝通。

會談後，兩國元首共同見證簽署貿易投資、數字經濟、科技創新、訊息通訊、減貧、檢疫、航天等領域多項雙邊合作文件。

雙方發表了《中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為盧拉舉行歡迎儀式。

盧拉抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中巴兩國國歌，天安門廣場鳴放21響禮炮。盧拉在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

習近平夫人彭麗媛和盧拉夫人羅桑熱拉陪同參加歡迎儀式。

當晚，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂金色大廳為盧拉和夫人羅桑熱拉舉行歡迎宴會。

王毅、秦剛等參加上述活動。

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根據行程，他14日早上於北京人民大會堂與全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際會面，其後到天安門獻花。他與工會領袖見面後，返回人民大會堂與國務院總理李強會面後，國家主席習近平將為盧拉舉行歡迎活動，當中包括見證大約20項合作協議的簽署儀式，雙方之後會閉門會談，習近平亦會設宴款待對方。

盧拉12日抵達中國，13日訪問上海，參觀了電訊商華為在上海的總部。還出席儀式見證巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）就職金磚國家新開發銀行行長。盧拉致詞時表示，「金磚銀行」有能力創造與世界相關的社會和經濟變革 。

巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）13日與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面時，王毅稱習近平與盧拉即將舉行的戰略性會晤，將產生世界性影響。