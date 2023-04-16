西班牙「性同意法」漏洞致性罪犯提早獲釋　首相道歉

西班牙2022年10月通過「性同意法」改革，當中的漏洞導致一批性罪犯提早獲釋。西媒4月16日刊登西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）的訪問內容，他在訪問中向這些案件的受害人道歉。



在改革「性同意法」前，只有在犯罪者使用暴力或恐嚇、受害人反抗的情況下，法庭才有機會判犯罪者性侵犯（Sexual aggression）罪名成立，否則他們就會被控較輕的性虐待罪（Sexual abuse）。

西班牙2022年10月通過「只有同意是同意」法（Only Yes Is Yes，暫譯），內容是只有雙方明確表示同意發生性行為時，才算合法性行為。但新法合併性侵犯罪和性虐待罪，導致最低刑期降低，令一些之前被定罪的犯人成功地尋求減刑或提早獲釋。

司法權總委員會（CGPJ，暫譯）稱，截至3月31日，978個性犯罪案件中的犯人獲減刑，104名囚犯已提早獲釋。

《人民郵報》（El Correo）4月16日刊登桑切斯的訪問內容。桑切斯說：「如果我們須向受害者道歉，我向受害者道歉。」

他表示，一些性犯罪案件的審核結果以及罪犯提早獲釋的決定不是最終裁決，它們仍可被上訴，但無論如何，政府必須解決的不良影響已出現。