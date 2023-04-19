霍士新聞播大選舞弊論被控誹謗　與Dominion和解賠逾61.4億元

美國多米寧投票系統公司（Dominion）與霍士新聞（Fox News）4月18日達成和解協議，霍士向多米寧賠7.875億美元（約61.4億港元）。



美國時任總統特朗普（Donald Trump）在2020大選中輸給現任總統拜登（Joe Biden）後，多次宣稱選舉存在舞弊。霍士節目嘉賓其後提出多米寧及其投票軟件竊取選舉結果，從特朗普手中奪走數百萬張選票。這一說法獲霍士某些主持人支持，電視台也決定播出這些內容。多米寧之後控告霍士新聞誹謗並索償16億美元（124.8億港元）。

此案原定17日開庭，法官當天表示改為18日開庭。到了18日，開庭時間也遲延數小時。外界猜測雙方正尋求和解。

雙方在最後一刻決定和解。高等法院法官戴維斯（Eric Davis）在東部時間下午4時前不久召集陪審團及12名候補陪審員進庭並宣布控辯雙方已解決這單案子，他們不必聽取任何證詞或審查任何證據。

多米寧行政總裁普洛斯（John Poulos）庭外會見傳媒期間稱，作為和解的一部份，霍士承認說謊。

訴訟記錄顯示，霍士主持人和高管並不相信大選存在舞弊的說法，但為了包括催谷收視在內原因，他們仍決定播出相關內容。

身為霍士公司主席的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch），他3月在法庭作證時承認這本可避免，自己一直對特朗普宣稱大選中存在欺詐持懷疑態度，而他和其他公司高管都認為特朗普確實在大選中落敗。

另一投票科技企業斯馬特馬蒂克公司（Smartmatic）亦指控霍士誹謗，不過案件仍在調查當中，料沒那麼快開庭。